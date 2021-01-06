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Протоиерей Александр Ткаченко

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Путин назначил священника Ткаченко главой фонда помощи больным детям

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра». Председателем правления фонда назначен основатель «Детского хосписа», протоиерей Александр Ткаченко, следует из опубликованного указа президента.

Господин Ткаченко руководит комиссией Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе.

Председателем попечительского совета фонда назначен директор Научно-клинического центра оториноларингологии Николай Дайхес.

В попечительский совет фонда «Круг добра» также вошли:

  • президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль;
  • актер Константин Хабенский;
  • актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова;
  • певица Юлия Самойлова;
  • директор «Авторского центра "Мир семьи"» Ирина Киркора;
  • президент общества «Хантер-синдром» Снежана Митина;
  • секретарь Общественной палаты Лидия Михеева;
  • директор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Елена Петряйкина;
  • учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер;
  • директор Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Ирина Мясникова;
  • руководитель центра имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова;
  • директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина;
  • попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт.

Отметим, что все члены попечительского совета, кроме Николая Дайхеса, Елены Петряйкиной и Нюты Федермессер, указаны как «по согласованию».

Разработанный Минздравом проект указа предполагал другой состав попечительского совета. В числе кандидатур были главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Возглавить совет должна была председатель комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко.

Фонд помощи детям с орфанными заболеваниями будет финансироваться за счет средств от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с доходов выше 5 млн руб. в год. Накануне господин Путин оценивал дополнительный доход от изменения ставки приблизительно в 60 млрд руб.

Подробнее о финансировании фонда — в материале “Ъ” «Фонду прописывают форму».

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