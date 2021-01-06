Путин назначил священника Ткаченко главой фонда помощи больным детям

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра». Председателем правления фонда назначен основатель «Детского хосписа», протоиерей Александр Ткаченко, следует из опубликованного указа президента.
Господин Ткаченко руководит комиссией Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе.
Председателем попечительского совета фонда назначен директор Научно-клинического центра оториноларингологии Николай Дайхес.
В попечительский совет фонда «Круг добра» также вошли:
- президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль;
- актер Константин Хабенский;
- актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова;
- певица Юлия Самойлова;
- директор «Авторского центра "Мир семьи"» Ирина Киркора;
- президент общества «Хантер-синдром» Снежана Митина;
- секретарь Общественной палаты Лидия Михеева;
- директор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Елена Петряйкина;
- учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер;
- директор Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Ирина Мясникова;
- руководитель центра имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова;
- директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина;
- попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт.
Отметим, что все члены попечительского совета, кроме Николая Дайхеса, Елены Петряйкиной и Нюты Федермессер, указаны как «по согласованию».
Разработанный Минздравом проект указа предполагал другой состав попечительского совета. В числе кандидатур были главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Возглавить совет должна была председатель комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко.
Фонд помощи детям с орфанными заболеваниями будет финансироваться за счет средств от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с доходов выше 5 млн руб. в год. Накануне господин Путин оценивал дополнительный доход от изменения ставки приблизительно в 60 млрд руб.
Подробнее о финансировании фонда — в материале “Ъ” «Фонду прописывают форму».