05 января, вторник
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Лукашенко: вопрос о президентстве можно решить только на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если народу не нравится глава государства, то решить «этот вопрос» можно только на выборах. Он заявил, что не является врагом себе и своему народу, и назвал своими людьми тех, кто противостоит действующей власти.

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось»,— сказал господин Лукашенко в ходе общения с работниками холдинга «Горизонт» (цитата по БелТА).

Глава государства, обращаясь к молодежи, сказал, что и у молодого человека, и у старика «бюллетени одинаковые». «Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая!» — сказал господин Лукашенко.

По его словам, тех, кто противостоит власти,— меньшинство. «Но это мои люди, как бы ни пафосно звучало. Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет»,— добавил глава государства.

В Белоруссии с августа проходят протесты несогласных с итогами выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Демонстранты считают победительницей Светлану Тихановскую.

О ситуации в Белоруссии — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».

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