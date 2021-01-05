Главные новости к утру 5 января

Великобритания уже третий раз вводит общенациональный карантин из-за коронавируса. В стране закроют школы, жителям разрешено выходить из дома только за покупками или для занятий спортом. Ограничения продлятся как минимум весь январь. Британские врачи опасаются перегрузки системы здравоохранения. Локдаун также объявила и Шотландия.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:0. Россияне поборются за бронзу с Финляндией завтра, 6 января.

Два конгрессмена-демократа попросили ФБР завести уголовное дело против Дональда Трампа. Поводом для расследования стал разговор президента США с госсекретарем Джорджии, в котором господин Трамп требовал найти нужное число голосов в свою поддержку. Конгрессмены считают, что Дональд Трамп хотел сфальсифицировать итоги президентских выборов.

Как прошли выборы президента в США Читать далее

Аналитическая компания Eurasia Group составила рейтинг десяти рисков, с которыми мир может столкнуться в 2021 году. В число рисков вошли затяжная пандемия COVID-19, конфликт США и Китая, а также разделение жителей Америки из-за нежелания принимать каждого нового президента.