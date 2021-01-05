Британские врачи предупредили о риске перегрузки системы здравоохранения из-за COVID-19

Главврачи регионов Великобритании предупредили о существующем риске перегрузки системы здравоохранения в ближайшие три недели из-за пандемии коронавируса. Накануне в стране было выявлено рекордные 58 784 заболевших COVID-19, количество госпитализаций достигло пиковых значений.

Заявление британских главврачей приводит Би-би-си. В своем обращении врачи говорят, что необходимо повысить уровень опасности COVID-19 до пятого, максимального. Как отмечают медики, они не уверены, что национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) «сможет справиться с продолжающимся устойчивым ростом заболеваемости».

«Без дальнейших мер реагирования существует реальный риск того, что в некоторых районах NHS будет перегружена в течение следующих 21 дня»,— считают врачи. По их словам, среди британцев «очень высок уровень передачи инфекции», при этом значительное число заболевших коронавирусом лежат в больницах и в отделениях интенсивной терапии.

«Число зараженных растет почти повсюду, на большей территории страны — из-за нового, более заразного штамма (COVID-19.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении медиков. При этом они добавляют, что заболевшим все равно «чрезвычайно важно» обращаться за неотложной помощью. По данным NHS, число госпитализаций с коронавирусом уже превысило апрельский пик, когда в стране была первая волна COVID-19.

В Великобритании коронавирусом заболели более 2,7 млн человек. Премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в стране полного локдауна. Ограничения продлятся как минимум до конца января. В декабре в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который распространяется на 70% быстрее обычного. Из-за этой мутации более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».