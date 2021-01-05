Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная США по хоккею обыграла команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Игра, прошедшая в канадском Эдмонтоне, закончилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

Шайбы забили: Туркотт (13), Фариначчи (36), Болди (38), Калиев (59) — Симонтайвал (15, 52), Хирвонен (57).

В финале ЧМ американцы встретятся с канадцами, которые ранее разгромили россиян со счетом 5:0. Сборная РФ в матче за бронзу сыграет с финнами. Обе игры состоятся завтра, 6 января.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Российские хоккеисты попали под разгром».