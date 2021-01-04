Бывший начальник колонии «Белый лебедь» обнаружен погибшим

В Прикамье мог покончить жизнь самоубийством бывший начальник колонии «Белый лебедь» (ИК-2 ГУФСИН по Пермскому краю) Ашот Саркисян. Об этом сообщает telegram-канал «СоленыУши». Самоубийство, по данным его авторов, было совершено в автомобиле, принадлежащем господину Саркисяну. Как утверждают знакомые с ситуацией источники, возможно, для этого он использовал наградное оружие. По данному факту правоохранительные органы сейчас проводят доследственную проверку.

Сама авария произошла вчера днем. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, Toyota Land Cruiser 200 Ашота Саркисяна врезалась в Ford Focus на перекрестке рядом с домом по ул. Панфилова, 20. В результате столкновения пострадала пассажирка легковушки. Госпитализация не потребовалась, сейчас женщина проходит амбулаторное лечение.

В системе исполнения наказаний Ашот Саркисян работал с 70-х годов, начальником колонии «Белый лебедь» был назначен в 2002-м. В 2019 году его сына Эдгара Саркисяна, который ранее занимал пост заместителя начальника отдела СКР по Пермскому району, осудили к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в покушении на посредничество во взяточничестве.