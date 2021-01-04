Британский премьер пообещал ужесточить меры против коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, 4 января, что вскоре введет более жесткие ограничения, чтобы сдержать быстро распространяющийся коронавирус. Он также отметил, что средние школы могут не открыться в этом месяце.

В последние недели в Великобритании резко возросли случаи заболевания COVID-19, вызванные новым штаммом вируса. В воскресенье, 3 января, было зарегистрировано почти 55 тыс. новых случаев заболевания, и в общей сложности более 75 тыс. человек в стране умерли от COVID-19 во время пандемии.

Посетив больницу, чтобы увидеть, как первые люди получают вакцину Оксфордского университета и AstraZeneca, господин Джонсон сказал, что страну ожидают «тяжелые» недели. «Если вы посмотрите на цифры, нет никаких сомнений в том, что нам придется принять более жесткие меры, и мы объявим о них в свое время,— сказал премьер (цитата по Reuters).— У нас вирус просто зашкаливает».

Борис Джонсон отметил, что, возможно, придется пересмотреть план открытия средних школ для учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. «Похоже, что средние школы, вероятно, играют большую роль в распространении эпидемии, чем начальные школы, поэтому нам придется очень внимательно посмотреть, что мы делаем со средними школами, позже в этом месяце»,— сказал он.

Премьер Великобритании ранее говорил, что новый вариант коронавируса на 70% заразнее. После этого десятки стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Однако первые случаи заражения коронавирусом нового вида уже выявлены во многих странах.