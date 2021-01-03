Глава МВД Сербии сообщил о расследовании прослушки президента Вучича

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил о том, что президента Сербии Александра Вучича прослушивают, сообщает издание Danas. Спецслужбы ведут расследование по факту прослушки.

Министр сказал, что не может говорить о деталях расследования, но подчеркнул, что «президента прослушивали не из благих намерений». «Президент Вучич объявил о борьбе с мафией, и она ведется»,— отметил господин Вулин.

Он заявил, что «работа полиции эффективна, но это ничего не значит», потому что Сербия «статистически безопасная страна, но граждане не чувствуют себя в безопасности». Александр Вулин сообщил, что в прошлом году произошло пять убийств, связанных с организованной преступностью, и все они раскрыты.

Ранее господин Вулин говорил, что президент Сербии находится под угрозой, так как «объявил войну организованной преступности» после задержания представителей черногорских мафиозных кланов. Правоохранительные органы Сербии в последние годы задержали несколько человек за угрозы господину Вучичу и членам его семьи в соцсетях, сообщает «РИА Новости».