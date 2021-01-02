Рынок готовится к нефтяным колебаниям

Нефть может вырасти до $60 за баррель — до такого уровня к концу 2021 года может дойти цена сырья марки Brent. Прогноз обнародовали эксперты американского банка Citigroup. По их мнению, массовая вакцинация будет способствовать постепенному восстановлению глобальной экономики и, соответственно, росту потребления углеводородов. При этом средняя цена Brent на протяжении 2021-го может составить $55.

“Ъ FM” провел свой опрос аналитиков рынка. Многие из них согласились с оценкой Citigroup, но не все. В частности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков полагает, что прогноз американского банка слишком оптимистичен: «Я думаю, что, действительно, на протяжении 2021 года мы, скорее всего, увидим укрепление цены, что она все-таки будет колебаться в диапазоне от $40 до $50, но постепенно будет приближаться все ближе к верхней границе.

Я думаю, что от уровней выше $50 за баррель она все-таки отскочит, потому что сейчас очень такие позитивные настроения у трейдеров царят. Но, тем не менее, ситуация на рынке как раз говорит об обратном, о том, что нефть должна дешеветь, потому что пока еще отмены карантинных мер нет, кое-где они даже ужесточаются, соответственно, люди меньше перемещаются, меньше тратят топливо. Поэтому я думаю, что в первое полугодие 2021 года, пока мы не увидим реального улучшения с коронавирусом в разных странах, прежде всего в США и Европе, мы фундаментально цену высокую не увидим, под $50 за баррель».

Росту нефтяных котировок может помешать увеличение предложения на рынке углеводородов, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Я все-таки жду более консервативного сценария для цен на нефть. Конечно, вакцинация населения, рост деловой активности, повышение спроса на нефть положительно повлияют на котировки. Но, с другой стороны, возможно увеличение поставок нефти как со стороны ОПЕК+, так и со стороны Ирана. Последний уже объявил о намерении удвоить экспорт нефти после снятия американских санкций, поэтому увеличение предложения не даст, как мне кажется, цене на нефть сильно вырасти. Наш прогноз средней цены по Brent — примерно $53 за баррель, а к концу года может быть $55».

Многие эксперты отмечают, что в последнее время рубль стал несколько менее зависим от ситуации на нефтяном рынке. Однако цены на сырье все же остаются фактором, который серьезно влияет на курс российской валюты. В новом году рубль, скорее всего, продолжит понемногу укрепляться и в целом будет чувствовать себя неплохо, полагает аналитик группы компаний InstaForex Александр Давыдов: «Вопрос лишь в темпах укрепления рубля. Скорее всего, в течение начала года, может быть, где-то ближе к лету мы все-таки сможем дойти до 70 руб., и, вполне вероятно, доллар даже опустится чуть ниже, после чего наступит небольшое затишье.

Довольно длительный период укрепления той или иной валюты все-таки несколько беспокоит участников рынка, и после этого неизбежна какая-то коррекция.

После этой отметки в районе 70-68 руб. за доллар мы увидим отскок, возможно, мы даже попытаемся вновь вернуться к отметке в 75 руб. за доллар, но это будет временное, локальное явление. Все-таки неизбежно к концу года улучшение эпидемиологической обстановки будет сказываться на восстановлении мировой экономики и, соответственно, на спросе на нефть. И это станет еще одним дополнительным фактором по укреплению рубля. Скорее всего, к концу года он будет болтаться в районе где-то 70 руб. за доллар, возможно, чуть ниже».

На рубеже 2020-го и 2021-го нефть Brent торговалась на уровне чуть выше $50 за баррель.

Андрей Загорский