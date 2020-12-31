«Из доступных развлечений можно видеть только каток»

В городе в ближайшие часы перекроют часть улиц. Департамент транспорта предупреждает водителей, что на большинстве участков движение будет ограничено почти сутки, до утра 1 января. Праздничные фейерверки в этом году будут организованы на 11 площадках, главный запустят сразу после боя курантов в полночь на Большом Москворецком мосту. А с 18 часов 31 декабря закроют вход на Красную площадь, чтобы не создавать скопления людей в одном месте, пояснили в мэрии. Что происходит в центре столицы? Об этом — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— В преддверии закрытия наблюдается ли сейчас какой-то ажиотаж?

— Действительно, на Красной площади ровно в центре, видно у меня по левую руку собор Василия Блаженного, по правую руку — Мавзолей и Исторический музей, если немного повернуться. И вокруг меня, я не рискну оценить точное количество людей, но их очень много, в основном это группы молодых людей не старше 30 лет. Очень многие из них, кстати, находятся в маске даже на улице, но большинство все-таки маски на улице не носит. Последние 10 минут эти группы стали разворачивать флаги различных государств и фотографироваться на их фоне, делать селфи и, видимо, отправлять каким-то своим друзьям и знакомым. И очень много людей пришло сюда с детьми, часть — с катка, который находится в центре Красной площади.

Некоторые люди пришли просто погулять, пока есть возможность, потому что власти Москвы обещали в 18 часов перекрыть вход на Красную площадь. Некоторых из тех, кто хотел сюда попасть примерно в 15 часов, ожидал неприятный сюрприз, поскольку к этому времени сотрудники полиции и Росгвардии стали на всех входах на Красную площадь ставить рамки, металлоискатели, со стороны Исторического музея как минимум на минут 15 или 20 вход был перекрыт, никто не мог пройти на Красную площадь, сотрудники полиции в мегафон объявляли о том, что она закрыта. Но через какое-то время это оцепление все-таки сняли и можно было попасть на площадь с разных сторон.

— Как сейчас обстоит дело на Красной площади? Развлекают ли люди себя сами или же все-таки доступны им какие-то праздничные мероприятия?

— Из доступных развлечений здесь можно видеть только сам каток. Причем тут тоже интересный момент: стали выстраиваться очереди в кассы к этому катку, и люди, подходящие к самим кассам, которым, в общем-то, первые места в очереди доставались, могли видеть, что на каток допускается ограниченное количество людей, только 350 человек он максимум может принять. И кассир, а мне удалось с ней пообщаться, заявила, что приобрести билет в кассе невозможно, поскольку билеты еще с 19 декабря продаются только через официальный сайт. Более того, пытаться купить сейчас билеты на 31 декабря и даже на 1 января бессмысленно, потому что, по ее словам, все места раскуплены. И некоторые люди, которые узнали об этом, только подойдя к кассе, в общем, разочарованно уходили. Но в основном люди здесь либо прогуливаются, либо активно фотографируют себя, своих друзей и, соответственно, уже подсвеченные недавно все достопримечательности, которые на Красной площади находятся.

Людей становится здесь еще больше в том числе и из-за погодных условий. Я не видел, чтобы в центре или на Красной площади, или на Манежной, или на площади Революции кто-то с какими-то реагентами ходил и их рассыпал, поэтому, в общем-то, было довольно проблематично быстро передвигаться по всем этим местам. При мне даже пара человек поскользнулись, но, к счастью, никаких переломов, ушибов. Но учитывая, что очень скользко стало на поверхностях, по которым люди ходят, уменьшается скорость передвижения самих людей, и они идут медленнее, соответственно, их скапливаются еще больше. Они могли бы быстрее пройти по площади, но, видимо, из-за безопасности не рискуют.

Беседовал Рамаз Чиаурели