В Прикамье зафиксирован еще 331 случай COVID-19

За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 30 629 человек. Суточный прирост инфицированных составил 1,1%.

По данным Роспотребнадзора, из новых заболевших — 120 мужчин, 211 женщин. Среди зараженных 9 детей. Из взрослого населения — 27 человек в возрасте 15–29 лет, 96 человек —30–49 лет, 113 человек — 50–64 лет и 86 человек старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 61 пациент проходит его в больницах, 270 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 23 летальных случая среди пациентов с COVID-19: 10 человек умерли непосредственно от инфекции, 13 — от сопутствующих заболеваний. Всего с начала распространения заболевания в регионе скончалось 1893 пациента с подтвержденным коронавирусом (1133 человек — от COVID-19, 760 — от сопутствующих заболеваний).

Оправились от инфекции на сегодняшний день 24 733 жителя Прикамья.