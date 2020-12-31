Персональные данные вернутся к гражданам

Россиянам разрешили удалять персональные данные из общего доступа. Закон подписал Владимир Путин. Согласно документу, операторы должны будут сделать это по первому требованию, в противном случае им будет грозить штраф. К общедоступным персональным данным относятся в том числе сведения, указанные в профилях в социальных сетях или на сайтах объявлений. А при регистрации, например, на портале знакомств пользователь сможет самостоятельно выбрать, какой информацией о себе он хотел бы делиться с площадкой. А та, в свою очередь, не сможет передать данные третьим лицам без согласия человека.

Обезопасит ли этот закон персональные сведения россиян? Управляющий партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян считает, что задумка хорошая. Но, скорее всего, применять закон обычные пользователи соцсетей будут редко. «Общедоступные данные — это те данные, которые пользователь прежде всего публикует сам о себе и которые были доступны неограниченному кругу лиц. Соответственно, закон говорит, что использовать такие общедоступные данные можно без получения согласия субъекта данных. Однако текущий закон, конечно, меняет очень сильно ситуацию, и, с одной стороны, может показаться делом хорошим, что пользователи получают полный контроль над своими данными.

Но, с другой стороны, закон далеко не однозначный, и правоприменение по нему может привести к новому витку злоупотреблений со стороны государственных чиновников, госслужащих и селебрити, которые потребуют удаления данных о них, в каком бы виде они ни публиковались. Потому что в законе никаких исключений для использования подобных общедоступных данных не предусмотрено. В этом плане, наверное, можно провести аналогию с законом, который назвали в свое время правом на забвение. В нашем законе не было никакого трактования, как его применять, закон не служил интересам обычных пользователей, зато позволял криминальным авторитетам, крупным бизнесменам, бывшим уголовникам требовать удаления информации о себе»,— заключает Дарбинян.

Как отмечали авторы закона, с его помощью люди впервые начнут задумываться, прежде чем давать согласие на обработку персональных данных в интернете. Они теперь сами смогут ставить условия обработки этих сведений. Против документа выступала Ассоциация больших данных, в которую входят в том числе «Яндекс», Сбербанк и основные мобильные операторы. Как писал “Ъ”, бизнес жаловался на противоречие закона другим действующим нормам. В частности этот документ, по сути, устраняет понятие «общедоступные данные», поясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он отмечает, что в полную силу закон заработает еще не скоро:

«Законопроект об уточнении порядка обработки общедоступных данных на самом деле убирает понятие общедоступных данных.

Соответственно, одним махом мы не только запретили без согласия пользователя брать, например, какую-нибудь информацию из соцсетей для составления кредитного рейтинга, но и подвесили в воздухе все общедоступные реестры. Тот же ЕГРЮЛ, где информация раскрывается, формально согласие пользователей, естественно, на это не берется. Что сейчас будет происходить, не очень понятно. Сам механизм, прописанный в законе, в первом чтении там предлагалась очень сложная конструкция некой автоматизированной системы согласий. А во втором чтении они поняли, видимо, что это работать не будет, и убрали порядок взятия такого согласия в подзаконные акты. Это перекладывание задачи на следующие полгода, это просто на текущий момент означает, что они не знают, как это делать».

Закон вступит в силу в марте. Пока документ не уточняет, кто именно будет считаться оператором персональных данных. Как пишет “Ъ”, список еще предстоит определить.

Владислав Викторов