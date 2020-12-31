Азербайджан начал поставки газа в Европу

Азербайджан начал коммерческие поставки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщает Министерство энергетики страны. ТАР является частью Южного газового коридора, проходящего от Баку до Италии. В рамках проекта планируется транспортировать в Европу 10 млрд куб. м азербайджанского газа в течение 25 лет.

Как уточняется в пресс-релизе Минэнерго Азербайджана, 8 млрд куб. м газа будет поставлено в Италию, 2 млрд куб. м — в Грецию и Болгарию. Остальной объем газа планируется экспортировать на соседние рынки.

«Стратегическая цель Южного газового коридора достигнута с началом поставок азербайджанского коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу... Поставка газа на юг Европы из нового источника не только обеспечивает потребителей энергией на более выгодных условиях и способствует декарбонизации, но и служит для соединения континента с Каспийским регионом»,— добавили в министерстве.

Строительство ТАР началось в 2016 году и было закончено в октябре 2020-го, проект обошелся в €4,5 млрд. Общая протяженность газопровода — 878 км, газ транспортируется с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Благодаря пропускной способности газопровода его мощность можно нарастить до 20 млрд куб. м в год.