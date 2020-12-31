В Ярославле приставы продают теплоход за 1,2 млн рублей

В Ярославле судебные приставы выставили на торги пассажирский теплоход «Федор Абрамов», сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. Судно продается за 1,2 млн руб. Теплоход продается в счет погашения задолженности его владельца за услуги стоянки в речном порту.

«Суд определил способ реализации заложенного имущества путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость теплохода в размере 1,2 млн руб.»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославле судебные приставы арестовали пассажирский теплоход «Федор Абрамов» в счет погашения долга за услуги стоянки судна в ярославском речном порту

Трехпалубный теплоход «Федор Абрамов» был построен в 1962 году в Венгрии на судоверфи в Будапеште. Он может перевозить до 190 пассажиров. До 1990 года теплоход назывался «Неман». С 2014 года «Федор Абрамов» не эксплуатируется.

Антон Антонов