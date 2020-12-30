«Амкару» поставили на точку

Футбольный агент и кредитор общественной организации «Футбольный клуб „Амкар“» Сергей Базанов обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности десяти человек. Среди них экс-президент клуба Геннадий Шилов, а также экс-члены совета директоров и правления ФК. C Геннадия Шилова заявитель намерен взыскать 359 млн руб., а с девяти человек, входивших в органы управления «Амкара», более 122,2 млн руб. По мнению господина Базанова, они являются лицами, контролировавшими организацию. Бывший член правления «Амкара» Николай Благов говорит, что руководство никогда не распоряжалось средствами клуба, а сам он передал организации более 50 млн руб.



Информация о направлении в Арбитражный суд Пермского края заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывших членов совета директоров, правления, а также попечительского совета размещена на сайте ЕФРСБ 29 декабря. Среди соответчиков указаны бывший министр спорта Павел Лях, экс-руководитель «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов, бывший председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов, первый заместитель председателя заксобрания региона Игорь Папков (всего — девять человек). Еще 359 млн руб. заявитель Сергей Базанов намерен взыскать с бывшего президента ФК «Амкар» Геннадия Шилова за «неисполнение обязанностей в качестве руководителя должника». Всех их господин Базанов, который является кредитором третьей очереди «Амкара», считает лицами, контролировавшими организацию.

Напомним, в начале ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края признал ОО «ФК „Амкар“» несостоятельной по заявлению Геннадия Шилова. Кредиторская задолженность клуба перед игроками и работниками на тот момент превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. 31 августа суд продлил конкурсное производство в отношении должника еще на шесть месяцев. Отчет управляющего о результатах этой процедуры назначен на 15 февраля следующего года.

Какую сумму ФК «Амкар» задолжал Сергею Базанову, в карточке ЕФРСБ не указывается. Ранее господин Базанов обратился в суд с требованием взыскать с футбольного клуба более 13,1 млн руб. Спор касался агентского договора между клубом и Сергеем Базановым, который был заключен в августе 2012 года. Согласно его условиям, агент должен был обеспечить переход в «Амкар» футболиста Андрея Семенова, а также оказать услуги, связанные с трудовой деятельностью игрока и трансфертной деятельностью клуба. При этом договор предусматривал, что если в период действия трудового договора с клубом игрок перейдет в другой ФК, то «Амкар» обязан ему выплатить дополнительное денежное вознаграждение в размере 20% от суммы трансфертной операции.

В 2014 году Андрей Семенов перешел в «Терек», но объемом вознаграждения господин Базанов остался недоволен. В результате он требовал взыскать с «Амкара» более 10,76 млн руб., а также 2,4 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. В итоге суд удовлетворил иск частично, установив долг клуба в размере чуть более 9 млн руб. ФК «Амкар» исковые требования не признавал.

Николай Благов пояснил, что об обращении в суд с иском о его привлечении к субсидиарной ответственности он узнал из беседы с “Ъ-Прикамье”. «Правление фактически было номинальным органом и никакого отношения к распоряжению денежными средствами, в том числе к их расходованию, не имело,— говорит он.— За десять лет я пожертвовал клубу 50 млн руб., и получается, что меня за это хотят наказать». Бывший президент клуба Геннадий Шилов, по его словам, потерял в клубе около 400 млн руб. «Ну, если есть обращение в суд, то будем защищаться»,— резюмировал Николай Благов.

Вячеслав Суханов, Дмитрий Астахов