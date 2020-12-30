Путин ввел уголовную ответственность за клевету в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон депутата Дмитрия Вяткина («Единая Россия») о лишении свободы за клевету. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом за клевету в интернете или СМИ можно получить до двух лет лишения свободы, за клевету с использованием служебного положения — до трех лет. За клевету о том, что человек страдает опасным для других заболеванием, можно получить до четырех лет, за ложные обвинения в совершении преступления против половой неприкосновенности — до пяти лет. Госдума приняла закон 23 декабря, Совфед одобрил 25-го.

О том, чем еще занималась Госдума в осеннюю сессию,— в материале “Ъ”.