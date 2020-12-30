Свердловская область вошла в число бюджетных направлений для отдыха в новогодние праздники

Свердловская область вошла в число регионов, где представлены самые бюджетные варианты для отдыха в новогодние праздники. Так, по данным сервиса «Авито Недвижимость», стоимость аренды квартиры в Туринске (Свердловская область) в среднем составляет 500 руб. в сутки. При том, что средняя цена аренды жилья по стране равна 1,5 тыс. руб. в сутки.

Специалисты сервиса отмечают, что несмотря на недорогую посуточную аренду квартир, предложение в декабре 2020 года снизилось на 30% по сравнению с декабрем 2019 года, а спрос — на 51,1%.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что в Екатеринбурге спрос на аренду коттеджей и квартир в новогоднюю ночь вырос в два раза. Эксперты связывают это с пандемией. Несмотря на увеличение спроса, арендная ставка в этом году упала на 7,1%, а предложений по аренде наоборот стало больше. Средняя цена коттеджа с 31 декабря по 2 января составит 50–70 тыс. руб.

Помимо Свердловской области спрос на аренду загородных домов вырос в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Так, на Ямале спрос вырос в два раза, в Югре — на 93,5%. Это произошло, несмотря на дороговизну аренды. На Ямале загородный дом можно арендовать за 10 тыс. руб. в сутки, а в ХМАО — за 9 тыс. руб.