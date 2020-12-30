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Петербургский предприниматель стал совладельцем компании «Петрохолод»

Петербургский предприниматель Андрей Скоблов стал совладельцем ООО «Петрохолод». Компания является правоприемником АО «Петрохолод».

По данным базы ЕГРЮЛ, с 28 декабря в ООО «Петрохолод» Андрею Скоблову принадлежат 49,99% компании. Совладельцами «Петрохолода» являются «ТКД Холдингс лимитед» ( Мальта) с долей 49,99% и «Тэлмур консалтантс лимитед» (Кипр) с долей 0,0027%. Основной вид деятельности организации — складирование и хранение, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В августе прошлого года АО «Петрохолод» было признано банкротом по иску «НБК-Строительство» из-за задолженности в размере 256 млн руб. В отношении компании была открыта процедура конкурсного производства.

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