БСК вложит 390 млрд рублей в модернизацию производства

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) планирует вложить в модернизацию трех производственных площадок до 2030 года 390 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов на совещании с участием главы Башкирии Радия Хабирова, передает его пресс-служба. Большую часть этих средств — 330 млрд руб. — направят на развитие предприятий в Стерлитамаке, в том числе, около 160 млрд руб. вложат в создание новых производств, 190 млрд руб. — в решение сырьевых и экологических вопросов. Еще 36 млрд руб. компания инвестирует в создание индустриальных парков «Сода» и «Каустик».

По словам Эдуарда Давыдова, БСК намерена первой в России заняться производством эмульсионного поливинилхлорида и диоксида титана.

На карьере Шахтау, который останется основным источником сырья для предприятия, появится комплекс по очистке воды. В 2021 году дистиллерная жидкость перестанет подаваться в шламонакопители, так называемые «белые моря», занимающие более 460 га. На их месте после осушения и рекультивации компания планирует разбить вишневые сады, поскольку эти деревья лучше всех приживаются на известковых почвах, сообщил господин Давыдов. Дистиллерная жидкость будет применяться в производстве гранулированного хлористого кальция для нефтяной промышленности.

К 2030 году БСК намерена довести до минимума выбросы в атмосферу с помощью новых фильтров, а также прекратить сбрасывать промышленные стоки в реку Белую.

«Если вы всерьез возьметесь за эту работу, мы будем вашими союзниками. Очевидно, что без помощи правительства республики и России ликвидировать экологический след «Соды» будет сложно»,— отметил Радий Хабиров.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. Помимо производственной площадки в Стерлитамаке компания контролирует АО «Березниковский содовый завод» в Пермском крае.

БСК принадлежит АО «Башкирская химия» и АО «Региональный фонд». 4 декабря арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования Генпрокуратуры России и передал 5,7% акций предприятия в собственность Росмущества. Решение еще не вступило в силу.

Влада Шипилова