Ульяновская область вышла в лидеры среди регионов ПФО по проценту выздоровления от COVID-19

По данным Роспотребнадзора, 29 декабря в Ульяновской области выздоровевших от COVID-19 –32855 человек. Это составляет 91,18% от общего количества заражений в регионе с начала пандемии (36035 случаев без учета Димитровграда, где учет ведет ФМБА, контролирующее ситуацию в городе атомщиков). С учетом данных по Димитровграду количество выздоровевших составит 93,84% от общего количества заражений по региону. Это лучший показатель по всем регионам ПФО (для сравнения, 18 августа Ульяновская область занимала по этому показателю 12-е место среди регионов ПФО, имея 71,40% выздоровевших).

Исходя из расчетов “Ъ-Волга”, основанных на данных Роспотребнадзора, на втором месте после Ульяновской области по этому показателю находится Самарская область (92,16%), третье место у Чувашии (90,07%). Нижегородская область занимает четвертую строчку рейтинга (89,13%), Оренбургская – шестую (87,54%), Саратовская - седьмую (85,55%). Татарстан на 9-м месте (81,54%). Из регионов ПФО сложнее всего ситуация в Кировской области (73,64%).

Сергей Титов, Ульяновск