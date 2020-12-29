«Подземные толчки почувствовали даже в отдаленных районах Черногории»

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в полусотне километров от столицы страны — Загреба. Местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших и как минимум одном погибшем. Множество домов разрушено, часть Загреба осталась без света. В разборе завалов участвуют армейские подразделения, сообщил корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

— Как все случилось и что сейчас происходит в Хорватии?

— Это в принципе не первое землетрясение. Вначале утром появились сообщения, что в Хорватии ночью было несколько толчков, сила их была меньше, чем при последнем,— где-то около 5 баллов. А вот последний толчок произошел в 12:20 по местному времени в 46 км к юго-востоку от столицы Загреб.

Эпицентр землетрясения находился в небольшом городке Петринья — это где-то между Загребом и границей с Боснией, к юго-востоку от хорватской столицы.

На сей раз сила толчка была 6,3-6,4 по шкале Рихтера. Сейчас в Петринью направилось практически все государственное руководство Хорватии во главе с премьер-министром Пленковичем, там же находятся и службы спасения, и командование вооруженных сил, потому что очевидно, что в разборе завалов будут участвовать и армейские подразделения.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni kriz (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

— Насколько разрушительным оказалось стихийное бедствие?

— В принципе в прошлом году примерно такое же землетрясение было в Албании, так вот его последствия были действительно очень серьезными. Я думаю, что для Хорватии они будут менее ощутимыми, потому что все-таки здесь и застройка более капитальная, и, в общем, страна более развитая.

Пока официально подтверждено, что погиб один ребенок, также насчитывается несколько десятков пострадавших.

Но это совершенно предварительные данные, так что подводить какие-то итоги еще рано. Цифры наверняка изменятся. Я буквально 10 мин назад связывался со своими знакомыми, и они говорят, что на улице сейчас не то чтобы паника, но очень сильная настороженность. Понятно, работают спасательные службы, и ясной картины ни у кого о том, каковы последствия этого землетрясения, нет, даже у властей. Поэтому данные о пострадавших и, может быть, к сожалению, о погибших могут вырасти.

— Из других балканских стран приходят какие-то сообщения? Там почувствовали толчки?

— В Хорватии в принципе уже обнародовали карту землетрясения — его ощутили люди, проживающие на Балканах — это примерно 1,3 млн человек. То есть его почувствовало достаточно больше количество людей, прежде всего, естественно, в самой Хорватии, в соседней Боснии, в Сербии. И если просто представить на минутку, насколько все-таки это было серьезное землетрясение, есть данные, что даже в сравнительно отдаленной от этого района Черногории, где я сейчас нахожусь, люди сообщают, что тоже почувствовали эти толчки. Глубина землетрясения была около 10 км.

Беседовал Рамаз Чиаурели