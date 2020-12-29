Чем известен Пьер Карден

29 декабря в возрасте 98 лет ушел из жизни известный французский модельер Пьер Карден. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Баяджо-ди-Каллальта неподалеку от Венеции. В 1924 году вместе с семьей переехал во Францию. Работал помощником портного. В 1945 году приехал в Париж, где дебютировал в качестве театрального художника, оформив костюмы и декорации для фильма «Красавица и чудовище» своего друга, поэта и драматурга Жана Кокто.

С 1947 года работал в ателье Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственную фирму, поначалу специализировавшуюся на создании театральных костюмов. Впоследствии она превратилась в дом моды Пьера Кардена.

В 1953 году представил свою первую коллекцию «от кутюр». В 1954 году получил широкую известность, благодаря своим «платьям-пузырям» — моделям, в которых юбке придавалась шарообразная форма при помощи драпировки или защипов. В том же году открыл свой первый бутик женской одежды «Ева», а в 1957 году — фирменный бутик для мужчин «Адам».

Стал признанным авангардистом мира моды, отдавал предпочтение абстрактному дизайну и строгим геометрическим формам. В 1958 году выпустил коллекцию в стиле унисекс, став его первопроходцем. Позднее одним из первых занялся джинсовой одеждой.

В конце 1950-х уехал в Японию, где вел курсы трехмерного проектирования одежды. В 1959 году представил первую коллекцию одежды для промышленного тиражирования, таким образом став основателем концепции «прет-а-порте». После ее показа в парижском универмаге Printemps был исключен из Французской федерации кутюрье.

В 1960 году стал первым модельером, продемонстрировавшим мужскую коллекцию. В 1961 году открыл магазин одежды «прет-а-порте» для мужчин, в 1963 году — для женщин. В 1966 году продемонстрировал свою первую коллекцию для детей.

В начале 1960-х стал первым дизайнером, использующим принты с логотипами различных компаний. Запатентовал более 500 изобретений, среди которых цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, а также узкие брюки на пуговицах, изначально созданные для группы The Beatles.

В 1970 году разрабатывал дизайн костюмов для NASA. В том же году приобрел театральный комплекс «Кафе дез Амбассадор» (Cafe des Ambassadeurs) в Париже, переименовал в «Эспас Пьер Карден» (Espace Pierre Cardin) и занялся театральным продюсированием. Стал продюсером последнего гастрольного тура Марлен Дитрих.

В 1975 году в Париже на улице Фобур-Сент-Оноре открыл свой мебельный бутик. В 1972, 1980, 1985 годах создавал сценические костюмы для балерины Майи Плисецкой, которую называл своей музой. В подарок для нее создал несколько вечерних платьев и повседневных ансамблей.

В середине 1980-х открыл фирменные магазины в ряде городов Европы и Азии, а также выпустил несколько своих ароматов. В 1991 году устроил показ на Красной площади в Москве, собрав более 200 тыс. зрителей. В том же году был назначен послом доброй воли ЮНЕСКО. В 1997 году под его брендом вышла лимитированная серия автомобилей Toyota Rav 4. В 2008 году открыл свой аукционный дом. В сентябре 2009 года была объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В 2014 году открыл собственный музей «Прошлое—настоящее—будущее».

Владел сетью ресторанов «Максим», особняком неподалеку от Канн, стоимость которого оценивается в €350 млн, недвижимостью вокруг Елисейского дворца в Париже. В 2011 году заявил о своей готовности продать свой модный дом за €1 млрд, но покупателей не нашлось. Заявлял журналистам, что в 2016 году получил предложение о продаже ресторанного бизнеса за €2,5 млрд, но отказался от сделки. Скрывал истинный размер своего состояния.

Был удостоен государственных наград Франции, в числе которых орден Почетного легиона, орден Искусств и литературы. Также награжден итальянским орденом «За заслуги». Получил множество международных наград в области моды. В 1992 году был избран членом Французской академии изящных искусств. В 2008 получил звание почетного члена Российской академии художеств. В 2013 году был награжден российским орденом Дружбы и медалью Пушкина.