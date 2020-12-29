КС разрешил длительные свидания находящимся в СИЗО осужденным

Конституционный суд (КС) России постановил внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), предусматривающие длительные свидания для содержащихся в СИЗО осужденных. КС принял такое решение в связи с обращением Евгения Парамонова, который был арестован с 2014 по 2017 годы. Затем, согласно приговору, его должны были перевести в колонию, однако оставили в СИЗО как фигуранта другого дела. Суммарно он провел там более четырех лет. Все это время ему были запрещены длительные свидания с родственниками.

Евгений Парамонов в обращении в суд отмечал, что сначала он не виделся с родными, не будучи признанным виновным, а затем потому, что его оставили в СИЗО как фигуранта другого дела. Сначала Евгений Парамонов подал в суд общей юрисдикции из-за нарушения своих прав, но получил отказ. Затем он обратился в Конституционный суд.

«Статья 771 УИК Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" допускают произвольное, без установленных законом оснований ограничение осужденных к лишению свободы в праве на длительные свидания»,— говорится в постановлении КС (.pdf). Таким образом две эти статьи «в их взаимосвязи, рассматриваемые в системе действующего правового регулирования, не соответствуют Конституции Российской Федерации».

До внесения изменений в УИК все подобные вопросы должны решаться в суде в соответствии с постановлением КС.