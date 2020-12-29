Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим

Президент России Владимир Путин согласился, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нужно проработать. Сейчас индексация пенсий работающих граждан приостановлена.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на встрече с президентом 29 декабря попросил вернуться к вопросу об индексации пенсий. По его словам, даже если есть какие-то компенсации, они не покрывают потери доходов. «Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение Конституции»,— сказал он (цитата по сайту Кремля).

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения»,— ответил Владимир Путин.

Владимир Путин 17 декабря на большой пресс-конференции сообщил, что власти обсуждают индексацию пенсий работающим россиянам. Он назвал главным условием для этого бюджетную обеспеченность.

26 ноября Госдума приняла закон о трехлетнем федеральном бюджете. В нем не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам. «Справедливая Россия» инициировала обращение в Конституционный суд по вопросу о соответствии этой нормы Конституции.

Подробности — в материале “Ъ” «Работающие подписионеры».