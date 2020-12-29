Ангела Меркель перестала быть самым популярным политиком Германии

Согласно опросу общественного мнения, проведенному Kantar для Bild am Sonntag, Ангела Меркель больше не является самым популярным политиком в Германии. На фоне пандемии коронавируса ее опередил, пусть и на один процентный пункт, министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Согласно опросу, 52% респондентов высказались за то, чтобы именно господин Шпан имел «максимально возможное влияние в политике» Германии. Рейтинг одобрения его деятельности за год вырос на 34%, так как большинство немцев считают, что страна удачно справилась с последствиями пандемии COVID-19. Особенно высок рейтинг министра среди женщин: его кандидатура получила одобрительную оценку у 66% участников опроса.

Отметим, что рейтинг самой госпожи Меркель за этот год также вырос, но только на 11% по сравнению с прошлым годом, чего оказалось недостаточно для сохранения лидерства в рейтинге политиков страны. В общей сложности респондентам предлагалось оценить работу 18 политиков.

Кирилл Сарханянц