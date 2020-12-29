Директора Института госслужбы и управления РАНХиГС арестовали по делу о хищениях

Лефортовский суд Москвы арестовал директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица по обвинению в мошенничестве. Ранее источник ТАСС сообщил, что он является основным фигурантом дела о хищениях в РАНХиГС.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря в отношении Барцица Игоря Нязбеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 27 суток, то есть до 21 февраля 2021 года»,— сообщили ТАСС в суде.

О хищениях в РАНХиГС стало известно сегодня, 29 декабря. ФСБ заявила, что персонал академии систематически получал деньги от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной зарплаты. ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что по делу задержана декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина и ее отправили под домашний арест. ФСБ сообщала о задержании одного из фигурантов с поличным, но не уточняла имени и должности.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В действиях ряда лиц ведомство также усматривает признаки дачи и получения взятки (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).