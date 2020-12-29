Экс-глава Горизбиркома Петербурга получил должность в полпредстве

Бывший председатель Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко получил должность в полпредстве. Он стал помощником полномочного представителя президента по СЗФО Александра Гуцана. Функционал господина Миненко на новом посту пока не определен, однако вероятно, что он будет заниматься выборной тематикой, сообщает «Фонтанка.ру».

Отметим, что среди помощников полпреда господин Миненко — уже второй экс-глава петербургского Горизбиркома. Его предшественник Виктор Панкевич также помогает господину Гуцану, отвечая за организацию работы ситуативных центров в регионах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Виктор Миненко ушел в отставку с поста председателя СПбИК в ноябре — после критики главы ЦИК Эллы Памфиловой. При этом он получил из рук губернатора Петербурга Александра Беглова орден Почета. Новым председателем Горизбиркома была назначена экс-глава Курортного района города Наталья Чечина.