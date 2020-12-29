Онлайн-ритейлеры попросили ЦБ продлить ограничение эквайринговой комиссии

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ЦБ продлить ограничение в 1% по эквайринговой комиссии для онлайн-продавцов до полноценного перехода банков на систему быстрых платежей (СБП), сообщил президент ассоциации Артем Соколов. Эта мера вводилась до 30 сентября на фоне пандемии коронавируса, чтобы поддержать торговлю.

Эквайринговая комиссия складывается из межбанковской комиссии, деньги от которой получает банк—эмитент карты, а также комиссии банка-эквайера, который отвечает за прием платежей. Кроме того, в нее входит комиссия платежной системы. Средний размер комиссии за эквайринг — 1,2–2,2%.

«У банков есть сроки для подключения к СБП: системно значимые организации обязаны обеспечивать оплату по QR-коду с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года. Тогда СБП станет полноценной альтернативой эквайрингу»,— заявил господин Соколов в интервью «РИА Новости».

«Мы считаем, что до этого момента необходимо продлить ограничение по ставке эквайринга в 1%. Соответствующую просьбу мы направили в Банк России и надеемся, что реакция будет положительной»,— сказал президент АКИТ.

Артем Соколов отметил, что интернет-эквайринг дорого обходится компаниям. Если для розницы ставка начинается от 1,5%, то для онлайн-торговли — от 1,8%. Переход на СБП позволит бизнесу платить более низкую комиссию за прием безналичной оплаты — 0,4–0,7%.

О том, как ранее предлагали ограничить эквайринговые комиссии,— в материале “Ъ” «Эквайрингу приписывают низость».