Муниципалитеты сами рассчитают плату за мусор

Тольяттинские депутаты обратились в губдуму с законодательной инициативой передать муниципалитетам региона полномочия по утверждению тарифов и нормативов накопления ТКО.Авторы законопроекта поясняют, что обращение подготовлено для поддержки жителей Самарской области, оказавшихся в непростом социально-экономическом положении в связи с внедрением в городах региона порядка расчетов за услугу по обращению с ТКО, зависящего от площади жилых помещений. Эксперты считают, что этот законопроект сложно реализовать в связи с тем, что в области работает единый регоператор.

Дума Тольятти внесла в Самарскую губернскую думу законопроект «О наделении органов МСУ региона отдельными государственными полномочиями в области обращения с ТКО». С законодательной инициативой обратились тольяттинские депутаты от фракции КПРФ Павел Турков, Василий Воробьев и Дмитрий Колотурин.

Законопроектом муниципалитеты на неограниченный срок наделяются полномочиями утверждать предельные тарифы обращения с отходами и устанавливать нормативы накопления ТКО.Муниципалитеты будут иметь право на финансовое обеспечение за счет субвенций из областного бюджета, на обеспечение материальными ресурсами, получение разъяснений от уполномоченного органа исполнительной власти региона и прочее. Контролировать исполнение полномочий, а также использование средств будут органы государственной власти региона.

Согласно пояснительной записке, обращение подготовлено для поддержки жителей Тольятти и Самарской области в целом, оказавшихся в непростом социально-экономическом положении в связи с внедрением в городах региона порядка расчетов за услугу по обращению с ТКО, зависящего от площади жилых помещений.

Ранее приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ об утверждении нормативов накопления ТКО в городах исходя из площади жилого помещения оспаривали в судах. Областной, четвертый апелляционный и шестой кассационный суды признали нормативы законными.

Авторы законопроекта отмечают, что ожидаемое в 2021 году повышение тарифов на услуги по обращению с ТКО усугубит экономическое положение жителей. «В условиях непростой экономической ситуации из-за пандемии, когда у многих граждан снизились доходы, любая, даже самая незначительная экономия личных средств для граждан имеет огромное значение. На наш взгляд, при осуществлении замеров объема и массы ТКО для определения нормативов накопления ТКО, а также установлении тарифов более взвешенным и оправданными подходом была бы передача данных полномочий органам МСУ»,— говорится в пояснительной записке.

Размер расходов области рассчитывается по методике, прилагаемой к законопроекту. Так, при прогнозной численности сотрудников, выполняющих переданные полномочия (два человека в каждом муниципалитете), и исполнении ими переданных полномочий в течение одного месяца, а также с учетом средней зарплаты в регионе (24459 руб.) потребность областного бюджета в 2021 году составит 48918 руб. на один муниципалитет.

«Депутаты КПРФ предлагают, чтобы многочисленные удаленные муниципальные районы и села оплачивали обращение с ТКО по тарифу минимум в 30 раз выше, чем он есть сейчас. При принятии предложений коммунистов, транспортная составляющая тарифа для таких территорий будет заоблачная. Вот уж действительно, законопроект "для людей". Депутаты КПРФ противоречат самой цели нацпроекта "Экология", который должен не только уменьшить полигонное захоронение и увеличить переработку, но и свести к нулю свалки, образованные в районах по причине отсутствия централизованного вывоза отходов. Расчет тарифа и оплата муниципалитетами услуг обращения с ТКО по отдельности приведет к тому, что каждый муниципалитет будет стремиться занизить реальные объемы ТКО, чтобы их жители платили меньше. И мы вернемся к тому с чего начинали — к заваленной свалками Самарской области, еще и с непомерным для сельчан тарифом», — считает директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

Председатель комитета по МСУ губернской думы Михаил Матвеев поддерживает общую направленность идеи тольяттинских депутатов: «Мысль правильная — не может утверждаться один тариф на всю область, везде мусор вывозится на разные расстояния».

«Когда формируется тариф, то берется средний показатель пробега мусоровозов от каждого муниципалитета до полигонов, образуются сотни маршрутов, которые складываются и делятся и получается средний пробег. Исходя из этого среднего пробега, регоператор посчитал свои транспортные расходы, которые были учтены при образовании тарифа. В суде, когда пытались обжаловать тариф, я доказывал, что средний пробег просчитан неправильно. Потом это было подтверждено результатами экономической экспертизы. (Сначала областной суд отменил приказы министерства энергетики и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов, затем регоператор обжаловал это решение. — „Ъ“)»,— пояснил Михаил Матвеев.

Депутат видит трудности в реализации предложения депутатов в связи с тем, что в Самарской области единый регоператор: «Тариф регоператора формируется исходя из того, что он один на всю область. Этот тариф вряд ли может быть разным в разных муниципалитетах. Если бы было, допустим, три регоператора, тогда можно было бы поставить вопрос о том, что у каждого из них может быть свой тариф. Потому что расстояние до полигонов у них разное. На тариф влияет транспортная составляющая, поэтому он не может утверждаться одним муниципалитетом. Считаю, идея тольяттинцев может быть реализована в случае, если тариф будет считаться исходя из фактического предоставления услуги каждому муниципалитету. На мой взгляд, выходом из ситуации является реализация схем трех регоператоров, тогда тариф бы снизился. Но рег­оператор и правительство региона нашли общий язык в этой ценовой политике».

В 2021 году единый предельный тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО не изменится, по сравнению с установленным тарифом на 2020 год, и составит 598,16 руб./куб.м. С июля 2022 года тариф увеличится до 610,51 руб. До этого власти хотели увеличить тариф с июня следующего года, он должен был составить 622,09 руб. за 1 куб.м.

В сентябре ФАС России предписала департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области пересмотреть тарифы на услуги регоператора по обращению с ТКО ООО «Экостройресурс». Антимонопольная служба выявила ряд нарушений при формировании тарифов. В частности, ФАС потребовала исключить из необходимой валовой выручки регоператора расходы в размере 19,5 млн руб. В департаменте сообщили, что в связи с предписанием подготовлен проект приказа, который предусматривает пересмотр тарифа.

До этого в деятельности рег­оператора нарушения обнаружило УФАС России по Самарской области. По данным антимонопольной службы, «Экостройресурс» завысил размер платы за свою услугу для медклиник в 12 раз. Однако в «Экостройресурсе» планировали обжаловать решение УФАС и отмечали, что речь идет «не о нарушении антимонопольного законодательства, а о правильности математического расчета». Регоператор при расчетах оплаты услуги руководствуется нормативом накопления ТКО — для медицинских учреждений он установлен на посетителя в год, отмечали в компании.

Ани Айвазян