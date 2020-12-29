Топ-менеджера Газбанка обвинили в злоупотреблении

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против одного из заместителей председателя правления АО «АКБ „Газбанк“», в 2018 году лишившегося банковской лицензии. По версии следствия, банкир заключил шесть кредитных договоров, из-за которых Газбанк понес убытки в размере более 572 млн руб. По данным „Ъ“, обвиняемым является Владимир Семин. По словам юристов, бывшему руководителю грозит до четырех лет лишения свободы.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего руководителя АО «АКБ „Газбанк“». Топ-менеджера обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Соответствующая информация появилась на сайте надзорного органа. По версии следователей, банкир вопреки интересам Газбанка в 2017 году заключил шесть кредитных договоров с физическими и юридическими лицами. Дело расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

«Впоследствии в установленные договорами сроки денежные средства в полном объеме не возвращены, чем причинен существенный вред правам и законным интересам банка на общую сумму 572 млн 279 тыс. руб.»,— сказано в сообщении. Как указывает прокуратура, обвиняемый в прошлом выступал советником председателя правления по развитию бизнеса Газбанка, позже был заместителем и исполняющим обязанности председателя правления кредитной организации. По данным „Ъ“, речь идет о Владимире Семине.

• АО «АКБ „Газбанк“» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Банк был основан Владимиром Аветисяном. Также в числе его основателей экс-депутат губдумы Олег Дьяченко (скончался 16 января 2017 года) и бывший генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» и депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов (14,41% акций). Другими акционерами Газбанка указаны ООО «Бизнес-элит» (14,45%), Барбара Миклас (9,60%), ООО «ПТФ „Исток“» (9,60%), Наталья Дьяченко (9,02%), Rifflist invest ltd (9%), Gvr finance ag (8,29%), CUS Credit Union Swiss SA (6,11%), Youverse world limited. (5,41%), ООО «Форсаж» (4,80%), Анна Дьяченко (3,94%), Глэдис Ноэми Антоначи (3,87%) и Галина Дьяченко (1,44%).

Весной этого года стало известно о задержании господина Семина, а также бывшего врио председателя правления банка Михаила Липовецкого. Им инкриминировали выдачу заведомо невозвратных кредитов и замену высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Владимира Липовецкого, отрицавшего свою вину, по ходатайству следствия, Октябрьский районный суд Самары отправил в СИЗО.Господин Липовецкий, по данным „Ъ“, полностью признал свою вину в злоупотреблении полномочиями и остался на свободе под подпиской о ­невыезде.

В сентябре 2018 года арбитражный суд признал Газбанк банкротом. Согласно отчету АСВ о ходе конкурсного производства, по данным на ноябрь, задолженность банка перед кредиторами составляет около 20 млрд руб. В августе 2020 года в рамках дела о несостоятельности организации с торгов продано 11этажное здание центрального офиса Газбанка на Молодогвардейской улице, 224 в Самаре. Покупателем выступило ООО «Молодогвардейская». Компания принадлежит Александру Розенцвайгу, который является совладельцем ряда структур ГК «Волгопромгаз» (ВПГ) Владимира Аветисяна. Сумма сделки составила 363,1 млн руб.

Дело Михаила Липовецкого передали в суд Ленинского района Самары осенью текущего года. По версии следствия, бывший исполняющий обязанности председателя правления в 2016 и 2017 годах заключил пять заведомо невыгодных кредитных договоров с физлицами и два — с юрлицами. Позже около 409,8 млн руб. заемных средств не были возвращены банку.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, Владимиру Семину грозит до четырех лет лишения свободы. Преступление относится к категории средней тяжести, уточняет юрист. «Если говорить о возмещении нанесенного банку ущерба, то раз потерпевшая сторона заявила гражданский иск в рамках производства по уголовному делу, суд может рассмотреть его при вынесении приговора или направить для рассмотрения в рамках процедур гражданского производства. Таким образом, вопрос возмещения вреда в порядке искового производства зависит в большей степени от инициативы потерпевшей стороны»,— добавляет Дмитрий Горбунов.

Сабрина Самедова