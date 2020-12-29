Уволенный из курского МВД после скандального видео полицейский пытается вернуться на работу

Уволенный из курского управления МВД полицейский Олег Голдинов, ставший героем скандального видео после конфликта с сотрудником ГИБДД, подал иск о восстановлении на работе, следует из материалов Ленинского райсуда Курска.

Как пояснили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе суда, истец не согласен с формулировкой приказа об увольнении в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов. Он считает, что такового не совершал. В УМВД по Курской области, которое выступает ответчиков, узнали о подаче иска от “Ъ-Черноземье” и пообещали прокомментировать дело после поступления документов.

Майор полиции Олег Голдинов стал известен в конце ноября, когда в сети было опубликовано видео, на котором он бьет и материт сотрудника ГИБДД Олега Киреева. Полицейский оказался виновником ДТП: управляя Lada Granta, он столкнулся с припаркованной «Газелью», которая врезалась в впереди стоящую «Ниву».

При составлении протокола происшествия господин Голдинов вступил в конфликт с одним из сотрудников ГИБДД. Благодаря видеозаписи, которую сделал инспектор, стало известно, что виновник ДТП называл «шнырем», «мусором», «мразью», «орангутангом с длинными руками» и лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Помимо оскорбления гаишника мужчина звонил «брательнику», чтобы сообщить ему о происходящем. В конце герой видео пригрозил «разбить... (лицо)» сотруднику ГИБДД и нанес ему удар за то, что тот якобы тронул его жену.

Сразу после публикации Голдинова уволили из ведомства по отрицательным мотивам. Как объяснили в УМВД, он совершил поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Видеозапись также послужила поводом для возбуждения уголовного дела в отношении уже бывшего полицейского по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи считают, что Олег Голдинов в резкой форме отказался от прохождения медосвидетельствования, а на требование успокоиться ответил не менее чем тремя ударами в область головы и груди инспектора. Сам Голдинов заявлял в СМИ, что официально не отказывался от медосвидетельствования, а конфликт спровоцировал сотрудник ГИБДД.

Сергей Толмачев