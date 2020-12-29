Совет привел к выводу

В составе Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ) произошли изменения. Организацию покинула издатель Рауфа Рахимова. Указ о выводе ее из состава СПЧ был вчера подписан главой республики Радием Хабировым. Госпожа Рахимова сообщила „Ъ“, что ушла из Совета по собственному желанию, но пресс-секретарь господина Хабирова Диана Ихсанова сообщила, что поводом для вывода издателя из числа членов СПЧ послужило «неоднократное нарушение этики». Председатель Совета Владимир Барабаш сообщил, что у него не было этических претензий к Рауфе Рахимовой, но напомнил, что вопросы этики — в том числе прерогатива главы республики.

Уфимский издатель Рауфа Рахимова (газета «Бонус», портал «Проуфу») покинула состав Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии. Указ Радия Хабирова о выводе госпожи Рахимовой из состава организации был опубликован вчера на официальном портале правовой информации республики.

СПЧ при главе Башкирии в составе 36 человек был создан в сентябре 2019 года. В октябре текущего года количество членов совета уменьшилось на одного человека — скончался адвокат Алексей Зеликман. Госпожа Рахимова входила в комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова сообщила ИА «Башинформ», что причиной вывода госпожи Рахимовой из состава СПЧ послужило «неоднократное нарушение этики». Конкретных примеров нарушений в публикации не приводится.

Начальник управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева в интервью «Башинформу» добавила, что «решение главы республики не связано со свободой слова или с критикой в его адрес», но «он никогда не согласится с тем, что в центре Уфы у нас системно работает штаб, целью которого является торпедировать республику». «Последней каплей», по ее словам, стало предложение «людей Рахимовой», сделанное ими депутату Курултая Дмитрию Чувилину, «написать запросы в силовые структуры» с намерением «разрушить планы правительства республики по поддержке наших производителей». Материал об этом появился на «Башинформе» 17 декабря. В нем со ссылкой на господина Чувилина говорилось, что «в редакции газеты „Бонус“», по сути, развернут негласный штаб оппозиции под руководством Рауфы Рахимовой», в котором ему предложили направить в УФАС запрос о проведении проверки по поводу высказывания Радия Хабирова о закупках для государственных и муниципальных нужд продукции местных товаропроизводителей. Сам господин Чувилин позднее в эфире «Эха Москвы в Уфе» сообщил, что в государственном информагентстве неверно интерпретировали его слова.

Рауфа Рахимова вчера опровергла заявление пресс-секретаря Радия Хабирова. Она рассказала „Ъ“, что покинула СПЧ по собственному желанию, так как не видит смысла «находиться в составе бесполезного органа». Соответствующее заявление, пояснила госпожа Рахимова, она подготовила в минувшую пятницу, а отправила в whatsapp-чат СПЧ и лично его председателю Владимиру Барабашу в понедельник утром. «Выйти из состава Совета я решила еще в августе, после событий на шихане Куштау, но тогда заявления я не писала. У меня была надежда, что Радий Фаритович учтет ошибки после тех событий, но она с каждым днем таяла, и в конце года я решила закрыть вопрос членства в СПЧ, чтобы не переносить его на следующий,— пояснила госпожа Рахимова.— При этом председатель СПЧ Владимир Барабаш подтвердил, что ко мне нет претензий по вопросам этики».

Председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш сообщил „Ъ“, что «вопросы этичности поведения Рауфы Рахимовой мы в Совете не обсуждали и, были ли у кого-то из членов Совета претензии, мне неизвестно». «Но надо понимать, что совет — при главе республики, и вопросы этики — это в том числе его прерогатива,— отметил господин Барабаш.— О выводе Рауфы Гареевны из состава СПЧ я узнал по факту. Поэтому что-либо предпринимать уже не имело смысла: после драки кулаками не машут. На мой взгляд, Рауфа Рахимова — патриот республики, но в последнее время она дала волю эмоциям».

Председатель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК Руслан Валиев отметил, что на заседаниях совета или комиссии не поднимался вопрос о неэтичном поведении Рауфы Рахимовой. «Для этого поводов не было»,— пояснил он.

Член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин, в свою очередь, полагает, что «решение о выводе Рауфы Рахимовой из совета запоздало». «Это нужно было делать раньше. Когда член Совета по правам человека при главе республики призывает к сопротивлению властям, у меня возникает закономерный вопрос: а зачем ты в нем находишься?»

Булат Баширов, Елена Чиркова