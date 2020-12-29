Yahtec протопит Ленобласть

Французский производитель газовых воздухонагревателей Yahtec построит в Ленинградской области завод мощностью до 13 тыс. единиц продукции в год. Ввод площадки позволит компании в пять раз увеличить объем производства в России. Объем рынка газового оборудования будет расти, но на нем наблюдается высокая конкуренция со стороны схожих по функционалу альтернативных технологических решений, предупреждают эксперты.

ООО «Ятэк Рус» (входит во французскую Yahtec) построит в Ленинградской области производство систем газового воздушного отопления и вентиляции. Как пояснил “Ъ” гендиректор компании Константин Лесохин, сейчас завершается строительство первого корпуса завода и ожидается его подключение к инженерной инфраструктуре. Ввод предприятия мощностью до 3 тыс. единиц продукции намечен на третий квартал следующего года. В планах «Ятэк Рус» на 2022 год запустить еще две очереди с суммарным объемом производства до 10 тыс. единиц оборудования. Это позволит в пять раз увеличить текущий объем выпускаемой в России продукции и наладить производство новой для страны техники, уточнил господин Лесохин.

Yahtec называет себя лидером европейского рынка систем газового отопления и выпускает свою продукцию во Франции и Канаде. На российский рынок компания вышла в 2014 году, запустив производство на арендованных площадях в поселке Коммунар (Гатчинский район Ленобласти). В ООО «Ятэк Рус» 65% принадлежит французской Yahtec, еще 35% у Константина Лесохина. Выручка этой компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году составила 60,4 млн рублей, чистый убыток — 8,3 млн рублей.

Под строительство нового завода компания «Ятэк Рус» приобрела 2,5 га в городе Тосно. Это связано с тем, что в Коммунаре возможности для развития были ограниченными, объясняет господин Лесохин. Как будет использоваться эта производственная площадка после ввода новых мощностей, пока не решено. Инвестиции в расширение мощностей в «Ятэк Рус» не назвали. Главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов считает, что общий объем вложений в проект может превысить 1,5 млрд рублей. При выходе на заявленный объем производства компания станет крупнейшим игроком на российском рынке газового воздушного отопления и вентиляции, отмечает он.

Из-за высокой изношенности фонда систем отопления и вентиляции в России существует большой спрос на газовые инфракрасные и воздухонагреватели, говорит господин Лесохин. «В стране идет постоянный процесс реконструкции производственных мощностей, продолжаются программы газификации, при строительстве многих зданий заказчики хотят использовать энергоэффективные и эргономичные решения»,— комментирует он. Децентрализованная технология обогрева позволяет вдвое сократить капитальные затраты по сравнению с локальной котельной и обеспечивает до 50% экономии эксплуатационных затрат, утверждает господин Лесохин.

Более глубокая локализация производства позволит Yahtec повысить конкурентоспособность своей продукции, уверен гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Локально производимое оборудование выгоднее для заказчиков, при этом современные технологии теплосбережения в России слабо распространены по сравнению со странами Северной Европы, добавляет начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский. По его словам, промышленные климатические системы показывают более высокую эффективность по сравнению с малыми ТЭЦ при заводах и индустриальных парках. Газовые системы позволяют экономить на электроэнергии и других услугах ЖКХ, но обходятся существенно дороже традиционных источников отопления и вентиляции, предупреждает господин Антонов. Основной риск проекта связан с высокой конкуренцией со стороны альтернативных и схожих по функционалу решений, обращает внимание он.

Газовые воздухонагреватели в основном выпускают небольшие местные производители, тогда как основная часть оборудования поставляется из-за рубежа, констатирует господин Лесохин. Объем рынка газового оборудования для промышленного и бытового использования в среднесрочной перспективе будет динамично расти, полагает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Это будет связано с активизацией программ газификации регионов со стороны «Газпрома», а также с развитием индивидуального жилищного строительства, перечисляет он.

Константин Куркин