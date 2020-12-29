«ВСМПО-Ависма» заработала на топ-менеджере

Свердловский арбитражный суд в рамках мирового соглашения между ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» и экс-главой компании Михаилом Воеводиным обязал бывшего топ-менеджера выплатить компенсацию около 1,7 млрд руб. за совершение невыгодных сделок по продаже ферротитана и титановой стружки в 2017–2019 годах. По данным корпорации, решение о сумме было принято после экспертизы.



Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между корпорацией «ВСМПО-Ависма» и ее бывшим гендиректором Михаилом Воеводиным. Согласно параметрам соглашения, экс-топ-менеджер должен вернуть около 1,7 млрд руб. в качестве компенсации за невыгодные сделки. Ранее суд прекратил производство по делу о взыскании с господина Воеводина более 4 млрд руб. в пользу корпорации. По словам заместителя генерального директора по связям с общественностью «ВСМПО-Ависма» Алексея Рябова, решение по сумме было принято по соглашению сторон на основании итоговой экспертной оценки.

65% акций ПАО «ВСМПО-Ависма» принадлежит заместителю председателя совета директоров компании Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — госкорпорации «Ростех». «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus Group и 100% — Embraer. На фоне обвала авиарынка в результате пандемии корпорация столкнулась с резким падением спроса — план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году сокращен с 39 тыс. до 26,5 тыс. т. В январе — сентябре 2020 года корпорация получила убыток по РСБУ в размере 346,9 млн руб.

Михаил Воеводин возглавлял корпорацию с 2009 года. В апреле 2020 года контракт с ним был продлен на три года, однако 6 мая компания сообщила, что господин Воеводин написал заявление об уходе. По сведениям “Ъ-Урал”, отставке предшествовала проверка, инициированная акционерами «ВСМПО-Ависмы», в результате которой была установлена схема закупок сырья на заведомо невыгодных для корпорации условиях, которые осуществлялись в 2017–2019 годах на основе долгосрочных соглашений.

В частности, по собственным оценкам корпорации, ущерб в 3,8 млрд руб. был получен от сделок со швейцарскими Interlink Metals and Chemicals AG и Interlink Metals and Chemicalsink, которым по заниженной стоимости поставлялся ферротитан. По данным собеседника “Ъ-Урал”, компании получали скидку в 30%, а также рассрочку по оплате на полгода, которую ранее корпорация не практиковала. Отметим, трейдер отрицает причастность к мошенничеству со средствами «ВСМПО-Ависма». Еще 256 млн руб. корпорация недополучила в результате сделок с ООО «Интермик мет», ООО «Проминдустрия» и ООО «Торгово-промышленный вектор» (все зарегистрированы в Москве).

Известно, что по заявлению корпорации следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Бывший гендиректор упоминается в материалах дела, но неизвестно в каком статусе.

Глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев полагает, что господин Воеводин в ходе арбитражного производства лишь частично признал факт нанесения корпорации ущерба. «Вместе с тем, заключение мирового соглашения не тождественно признанию вины по уголовному делу, так что делать какие-либо выводы о его действиях в рамках уголовного дела пока что преждевременно»,— подчеркнул эксперт. Хотя, по его словам, возмещение ущерба потерпевшему, как правило, происходит после заключения досудебного соглашения со следствием.

Ирина Пичурина