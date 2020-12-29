Приставы пришли за банкирской долей

Судебные приставы арестовали долю Дениса Исаева в краснодарском «Газтрансбанке», которая составляет 64,5%. Предприниматель и еще ряд лиц, включая его отца - бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева, были привлечены к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ОАО «Предприятие Воджилстрой». Их долг перед кредиторами составляет 36 млн руб. Эксперты оценивают стоимость банка в пределах от 1,78 до 1,85 млрд руб., так что средства на погашение обязательств у бизнесмена должны быть.

Судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ФССП по краю Алексей Пащенко наложил арест на долю Дениса Исаева в ООО КБ «Газтрансбанк». Предприниматель владеет 64,5% акций кредитного учреждения. Исполнительное производство открыто в связи с решением арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 августа о привлечении к субсидиарной ответственности Дениса Исаева, его отца Ризвангаджи Исаева и еще нескольких человек в рамках дела о банкротстве ОАО «Предприятие Воджилстрой».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО КБ «Газтрансбанк» зарегистрировано в 1990 году в Краснодаре. Помимо Дениса Исаева им владеют Патимат Якубова (26,3%) и Юрий Чуйков (9,2%). Уставный капитал общества - 210 млн руб. Согласно финансовой отчетности банка, на конец прошлого года его активы составляли 6,6 млрд руб. Прибыль финансового учреждения в первом полугодии 2020 года – 49 млн руб. (годом ранее – 17 млн руб.) – данные ЦБ РФ. Как сообщается на сайте банка, он имеет пять офисов, в том числе в Новороссийске.

Краснодарский застройщик «Воджилстрой» признан банкротом в 2013 году по иску Владимира Тимашева, которому предприятие задолжало чуть более 400 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками общества, зарегистрированного в Краснодаре, выступают Марина Щекина, Александр Чуйков и Адиль Максимов, которые также привлечены к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве.

«Реальных владельцев ОАО “Предприятие Воджилстрой” удалось установить конкурсному управляющему обанкротившейся компании Андрею Титову и привлечь их солидарно к субсидиарной ответственности, доказав цепочку управления через подконтрольных лиц и компании. Ими оказались отец и сын Исаевы», - рассказал “Ъ-Кубань” представитель конкурсного управляющего Михаил Урвачев.

Представитель интересов Дениса Исаева Диана Ташу от комментариев отказалась.

По словам господина Урвачева, «Воджилстрой» оказался должен своим дольщикам, среди которых значится квартирно-эксплуатационное управление Северо-Кавказского военного округа Министерства обороны РФ. В 1999 году ведомство заключило договор долевого участия в строительстве с ОАО «Предприятие Воджилстрой». Вкладом заказчика выступал земельный участок, расположенный по улицам Красина и Октябрьская в краевой столице, площадью 1,5 га, на котором должен был появиться жилой комплекс. Квартиры представителям Минобороны переданы не были. «В дальнейшем договор был признан судом недействительным, а требования министерства обороны включены в реестр лишь на кадастровую стоимость земельного участка – чуть более 16 млн руб.», - сообщил Михаил Урвачев.

По данным СМИ, семья Исаевых владеет ГК «ЕВРОПЕЯ» (ЖК «Европа Сити», ЖК «Португалия и др.), страховой компанией «Верна» и другими активами. У истоков семейного бизнеса стоял глава семейства депутат Государственной Думы 5-го созыва от «Единой России» Ризвангаджи Исаев.

Как отмечает Михаил Урвачев, после арестов активов Дениса Исаева судебные приставы назначат оценку имущества должника и обратятся в суд для его дальнейшей реализации, таким образом, собственник «Газтрансбанка» может смениться. «Кроме того, нами поданы в арбитражный суд Краснодарского края заявления о признании банкротами должников по данному взысканию, в том числе Дениса и Ризвангаджи Исаевых», - отметил он.

Стоимость доли «Газтрансбанка» Дениса Исаева в акционерном капитале этого кредитного учреждения существенно превышает сумму предъявленных исковых требований, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «КБ “Газтрансбанк” ведет достаточно активные операции практически по всем направлениям, характерным для банковской деятельности. Его нельзя отнести к чрезвычайно успешным. Чистая прибыль за 2019 год составила скромные 47,9 млн руб., при том процентные доходы на последнюю отчетную дату были равны 589 млн руб., но банк имеет относительно неплохие для таких масштабов деятельности рейтинги», - рассказал эксперт.

По его оценке, стоимость банка может составлять 1,78-1,85 млрд руб. «Сам по себе арест доли Дениса Исаева в акционерном капитале банка в интересах кредиторов не должен отразиться на деятельности кредитного учреждения, если только данным лицом, или иными лицами, действующими в его интересах, не будут совершаться операции, направленные на вывод активов с баланса банка, предоставление в контролирующие органы заведомо недостоверных сведений и т. п.», - сообщил господин Коренев.

Кроме того эксперт отмечает, что ответчик и аффилированные с ним лица владеют еще и иными, весьма дорогостоящими активами, так что возможность рассчитаться по долгам у него, безусловно, имеется.

Андрей Ульченко