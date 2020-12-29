«Валдаи» взяли курс на Дунай

Разработчик пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай» — Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р. Е. Алексеева — планирует поставлять их в Европу. Компания провела предварительные переговоры с заказчиками из Венгрии, Румынии и Словакии о поставке в общей сложности восьми судов. По данным “Ъ-Приволжье”, стоимость контракта может составить порядка 1 ­млрд руб. ­Чтобы «Валдаи» могли ходить по Дунаю, предприятие в первом квартале 2021 года намерено завершить сертификацию в Российском морском регистре судоходства (РМРС).



Как выяснил “Ъ-Приволжье”, нижегородское ЦКБ по СПК готовится поставить в Европу восемь пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай». Как рассказал “Ъ-Приволжье” директор предприятия Сергей Итальянцев на церемонии закладки второго судна на подводных крыльях «Метеор» в Чкаловске Нижегородской области, ЦКБ получило первое предложение поставить суда от румынской торговой компании. На Дунае эксплуатируются суда на подводных крыльях «Полесье», разработанные ЦКБ по СПК в 1980-х годах и конструктивно близкие «Валдаю 45Р».

Также есть заявка от венгерской госкомпании Mahart, в парке которой находятся четыре «Полесья» и четыре «Метеора», построенных в период СССР, добавил господин Итальянцев. Он отметил, что переговоры проходили на площадке Минпромторга. «Европейское классификационное общество предъявляет жесткие требования к круизным пассажирским судам, которые распространяются и на "Валдаи", поэтому мы заново сертифицируем его по правилам РМРС, поменяем радиолокационные и радионавигационные установки и сделаем некоторые дополнительные связи в корпусе»,— рассказал господин Итальянцев, добавив, что второй «Метеор» предприятие уже заложило под европейский стандарт.

Предварительно венгерская компания выразила намерение приобрести четыре «Валдая», румынская — два, и еще два планируется отправить в Словакию. Сроки поставок, как и цена судна, не оговаривались, пока не будет пройдена сертификация, сказал господин Итальянцев. По данным “Ъ-Приволжье”, стоимость одного «Валдая» составляет около 115 млн руб. Таким образом, общий объем европейских контрактов может составить около 1 ­млрд руб.

Справка «Валдай 45Р» — судно на подводных крыльях для перевозки пассажиров. Максимальная скорость — 75 км в час. Осадка — около 1 м. Длина — 21,3 м, ширина — 5,2 м. Запас хода — в пределах 550 км. Автономность (продолжительность рейса) — восемь часов. Пассажировместимость — 45 человек, два члена экипажа.

Завершить сертификацию в РМРС на «Валдай» для эксплуатации на внутренних водных путях в Европе, в частности на Дунае, ЦКБ по СПК планирует в первом квартале 2021 года, сообщил “Ъ-Приволжье” руководитель нижегородского филиала морского регистра Игорь Сергиенко. До этого «Валдай» имел сертификат Российского речного регистра, который не входит в Международную ассоциацию классификационных обществ, что не позволяет поставлять суда с такими документами в Европу. Он уточнил, что существенных изменений в конструкцию судна ЦКБ по СПК вносить не придется.

Без учета потенциальных европейских заказов в 2021 году ЦКБ по СПК планирует построить семь «Валдаев». Предполагается, что два судна будут поставлены по программе государственного лизинга в Якутию, три — по отдельному финансированию в Чувашию: регион планирует организовать межрегиональные перевозки в Татарстан и Нижегородскую область. Еще три судна пока не законтрактованы. ­Четыре судна по контракту с ГТЛК, заключенному в 2020 году, ЦКБ по СПК планирует передать к навигации 2021 года. Предполагается, что эти суда будут эксплуатироваться в ­Петербурге.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что для ЦКБ по СПК выход на экспортный рынок приобретает особую актуальность из-за усиления конкуренции внутри страны. По его мнению, перспективы поставок на рынки Европы выглядят в целом оптимистично, хотя эксперт ожидает непростых переговоров по цене.

Александра Викулова