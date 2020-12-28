«Любое снижение ставки автоматически влияет на спрос»

Банки могут записать 2020 год себе в актив, несмотря на пандемию. Благодаря программе льготной ипотеки они выдали рекордное количество кредитов на покупку нового жилья. Почему сейчас темпы снизились, хотя господдержку продлили еще на полгода? На что банки делают ставку в будущем году? И чем собираются привлекать клиентов? Об ведущий “Ъ FM” Марат Кашин побеседовал со старшим вице-президентом, руководителем дирекции розничного бизнеса Промсвязьбанка Мигелем Маркарянцем.

— 2020 год оказался очень успешным для застройщиков и банков. Первые продали рекордное количество квадратных метров, другие выдали несметное количество кредитов. Можно ли считать, что госпрограмма льготной ипотеки — это лучшее, что произошло в этом году для рынка?

— Безусловно. Основным стимулом стал запуск госпрограммы, он позволил не только восстановить объемы кредитования, но и обеспечить такой рекордный прирост. Благодаря госпрограмме ставки были на рекордно низких уровнях. В этом смысле отложенный спрос, который накапливался, был сейчас во многом реализован, то есть люди смогли приобрести квартиры, и это стало, действительно, большой возможностью. Банки быстро встроились в эту программу, в том числе Промсвязьбанк. Наши клиенты очень позитивно реагировали на наше предложение. Кроме всего прочего, банки смогли подстроиться, и ряд процессов перешел в дистанционные каналы, что, безусловно, повысило скорость принятия решений, скорость выхода на сделку, что в итоге дало такой результат.

— По госпрограмме льготной ипотеки была объявлена ставка 6,5%, но многие банки, в том числе Промсвязьбанк, сделали ее меньше. Удалось ли благодаря этому привлечь новых клиентов?

— Безусловно, люди реагируют на ставку, особенно если это ставка по ипотеке. Мы перевыполняем план по ипотечным кредитам, спрос растет. Мы смогли это сделать благодаря тому, что нам удалось оптимизировать свои бизнес-процессы, расходную составляющую, когда не нужно тратить дополнительное время и ресурсы, например, на анализ трудоспособности заемщика, если это зарплатный клиент. Конечно, любое снижение ставки автоматически влияет на спрос, особенно по ипотеке, - клиенты очень быстро на это реагируют.

— Эльвира Набиуллина уже несколько раз призывала поскорее свернуть программу господдержки. В Центробанке опасаются ипотечного «пузыря». Вы разделяете эти опасения?

— На текущий момент я не вижу больших предпосылок к формированию «пузыря». Почему? Банки, я могу говорить здесь о Промсвязьбанке, но думаю, коллеги из других банков, также не поменяли подходов к оценке кредитоспособности заемщиков. Не появилось на рынке программ, которые бы, например, выдавали ипотеку без первоначального взноса, при которой риски увеличиваются, учитывая, что стоимость залога может поменяться. Цены на жилье растут, это значит, что с точки зрения обеспечения качество портфелей стабильно. Выдаваемые кредиты обеспечены залогом, который ликвидный. Кроме того, если посмотреть в целом на долю ипотечных кредитов и количество закредитованных людей по нашей стране, нельзя сказать, что этот рынок находится на грани его максимальной емкости. Люди действительно решают свои вопросы с жильем.

— Что посоветуете людям, которые все еще раздумывают, только планируют купить жилье — сейчас взять ипотеку или подождать, еще немного подкопить на первый взнос?

— Я всем рекомендую брать ипотеку тогда, когда вы можете ее взять, и не откладывать ее на потом. Все достаточно быстро меняется. На сегодняшний день ставки на рекордно низких уровнях, и это большая возможность, потому что ты берешь кредит не на один год. Откладывание средств может быть неактуальным, потому что инфляция может часть ваших отложенных средств съесть, либо цены на жилье в тех объектах, в которых вы заинтересованы в большей степени, могут вырасти. Поэтому я считаю, что если человек готов взять ипотеку, это действительно ему нужно, у него есть для этого первоначальный взнос, и под действующие условия он подходит, надо это делать здесь и сейчас, не откладывать на потом.

— Мигель, вы, как розничный банкир, видите, как меняется у людей уровень доходов и потребность в кредитах. Обычные потребительские кредиты или автокредиты часто ли брали в 2020 году?

— Потребительские кредиты по-прежнему пользуются спросом, потому что никуда не делась потребность. Потребность произвести ремонт в квартире, решить какие-то свои задачи. И, учитывая, что ставки по потребительским кредитам также снижались, для многих это было такое окно возможностей.

— За счет чего еще сегодня банки конкурируют, если говорить о клиентах? Понятно, можно чуть снизить ставки. Продукты в принципе одни и те же. Сервис в отделении, наверное, уже не так важен, потому что многие, если не большинство операций, происходят онлайн. Какие остаются аргументы?

— Аргументы в небольших нюансах, которые имеют значение. По-прежнему люди ходят в отделения. Но при этом, если в отделении большая очередь, и ты не дождался, а провести операцию тебе нужно было именно в отделении, ты уйдешь в другой банк. Кроме того, многие банки стали достаточно навязчивы, и часто это формирует обратную реакцию. Когда предложений больше, чем надо, то единственное, что ты хочешь — это их не получать. И поэтому, на мой взгляд, главное — найти баланс между тем, что по-настоящему нужно людям, и тем, в каком виде, как вы это клиенту предлагаете. Кроме того, люди намного более требовательны стали к честности. Они хотят с банками честных отношений. Даже если тот или иной продукт предполагает какие-то комиссии, клиенту важно, чтобы ему рассказали, зачем, как, что это ему дает.

— Мигель, я вас благодарю и поздравляю с наступающим Новым годом.

— Спасибо большое, взаимно. Главное — всем нам здоровья, удачи, и чтобы все мечты исполнились.