Нижегородцы поделили север и юг Жители области в 2020 году путешествовали в Санкт-Петербург и Крым

Для путешествий в 2020 году нижегородцы в основном выбирали российские столицы и курорты, выяснили аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip. Жители региона стали чаще летать в Сочи вместо популярных в прошлом Калининграда и Ростова-на-Дону, а в пятерку железнодорожных направлений вошли Казань, Владимир и Киров. Нижний Новгород, в свою очередь, интересовал москвичей, петербуржцев, жителей Краснодарского края и регионов ПФО. В Нижегородстате предрекают приток туристов в ближайшие два года в связи с 800-летием города и получение Нижним Новгородом эстафеты новогодней столицы России.



Из-за закрытых границ на фоне пандемии коронавируса нижегородцы, как и другие россияне, в 2020 году выбрали путешествия по России. Чаще всего жители Нижегородской области летали в Санкт-Петербург, Сочи и Крым, говорится в исследовании объемов регионального турпотока, подготовленного аналитиками сервиса путешествий OneTwoTrip. По их данным, по сравнению с прошлым годом северная столица стала вдвое популярнее у жителей региона, возможно в связи с тем, что авиабилеты в Пулково по­дешевели почти на четверть: средняя стоимость перелета составила 4,8 тыс. руб.

На втором месте по популярности у нижегородских туристов оказался Сочи, ранее занимавший восьмую строчку рейтинга.

Стоимость авиабилета из Нижнего Новгорода в столицу Олимпийских игр 2014 года снизилась на 17%, до 5,8 тыс. руб.

На четверть дешевле (за 7,2 тыс. руб.) можно было слетать в Симферополь, ставший третьим по популярности направлением у нижегородцев и поднявшийся в рейтинге на семь позиций (год назад столица Крыма была десятой).

Москва опустилась с первого места на четвертое по авиарейсам с неизменной ценой билета из Стригино за 5,2 тыс. руб. В число наиболее востребованных у нижегородцев рейсов вошел Краснодар, тогда как Ростов-на-Дону и Калининград выбыли из топ-5 направлений для путешествий.

Как сообщили в OneTwoTrip, в 2020 году изменилось и планирование путешествий: раньше билеты покупали за два-три месяца до вылета, а теперь стали бронировать за месяц. Нижегородцы стали реже летать с детьми, и число бронирований пожилыми гражданами из-за режима самоизоляции в связи с пандемией сократилось вдвое. Больше всего путешествовали пассажиры в возрасте 26–40 лет (46%), 11% перелетов приходилось на молодых людей в возрасте 19–25 лет.

Путешествия на поезде также стали планировать ближе к дате поездки: половина всех билетов куплена за сутки-трое до отправления, а годом ранее их доля составляла 40%. При этом процент пожилых пассажиров поездов почти не изменился (8%), а молодые люди стали ездить немного реже (36% против 39% в 2019 году).

Самыми популярными железнодорожными направлениями у нижегородцев остаются Москва и Санкт-Петербург: средняя стоимость билетов туда составила 1,8 тыс. и 3,6 тыс. руб. соответственно. ­

Большим спросом также пользовались Киров, Владимир и Казань: последние два города поменялись местами в топ-5 наиболее интересных для путешествий ­городов.

Средняя стоимость билета на поезд в Нижний Новгород, отмечают в OneTwoTrip, за год не изменилась и варьируется в пределах 2 тыс. руб. «Чаще всего таким образом в Нижний Новгород путешествовали москвичи — на их долю приходится 73% купленных железнодорожных билетов. Кроме того, город часто посещали гости из Санкт-Петербурга (6% билетов), Кирова (3%), Владимира (2%) и Перми (1%)», — говорится в исследовании.

Президент ассоциации «Нижегородская туристская лига» Елена Портнова отмечает также рост туристического потока из Нижнего Новгорода в Карелию и на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, востребованный не только зимой, но и в теплое время года.

При этом искушенные зарубежным сервисом туристы стали более требовательны к гостиничной инфраструктуре и качеству услуг, которые в России необходимо подтянуть до соответствующего уровня и обеспечить большее количество номеров, отмечает госпожа Портнова.

«Также не будет лишним снизить стоимость перевозок, составляющих до 60% стандартного туристического пакета агентств, поскольку в условиях экономических последствий пандемии доходы населения снизились»,— рекомендует эксперт.

В ближайшие два года турпоток в Нижний Новгород может увеличиться, полагает заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова. По ее словам, город как направление для туризма может набрать популярность благодаря празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Кроме того, 2 января город получил право стать новогодней столицей России при праздновании наступающего 2022 года, напоминает госпожа Богаткова. «Опыт 2018 года, когда Нижний Новгород принимал серию матчей чемпионата мира по футболу, показал, что город без затруднений может справиться с увеличенным туристическим потоком. В целом в регионе в 2019 году насчитывалось 526 коллективных средств размещения, в том числе 360 гостиничного типа и 166 — специального назначения: санатории, дома и базы отдыха, кемпинги», — говорит замруководителя органа статистики. В 2019 году, отмечает Лариса Богаткова, нижегородские гостиницы и хостелы приняли 734,7 тыс. постояльцев, что на 15% выше предыдущего отчетного периода.

Владимир Зубарев