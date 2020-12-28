Ресторанные холдинги и торговые сети вошли в состав экспертных советов Смольного

В правительстве Петербурга утвердили составы и положения о работе экспертных советов по вопросам поддержки субъектов экономической деятельности в сфере торговли и общественного питания в период пандемии. В них вошли, в том числе, ресторанные холдинги и торговые сети.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, регулярно, раз в две недели, экспертные советы будут представлять губернатору Петербурга свои предложения по поддержке предприятий и организаций, а также аналитические отчеты, содержащие оценку делового климата, информацию о препятствиях ведению предпринимательской деятельности, и актуальные вопросы развития отраслей.

Уточняется, что в состав экспертного совета вошли представители бизнеса, которые добросовестно платят налоги и сохраняют зарплату сотрудникам. Это ресторанные холдинги и группы, а также торговые сети (конкретные названия в сообщении не указываются), общественная организация «Деловая Россия». В составе советов также представлен комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном разработали три пакета мер поддержки бизнеса. В основном они касаются применения налоговых льгот. В частности, власти Петербурга заявили о поддержке арендаторов городской недвижимости на сумму свыше 1 млрд рублей.