На Кубани с 2022 года начнут строить 19 новых поликлиник

Администрация Краснодарского края при поддержке федеральных властей в 2021 году начнет проектировать 19 новых поликлиник в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Их строительство начнется уже 2022 году, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Это то, что сегодня нужно жителям края. Продолжим работу по созданию медицинского кластера в Краснодаре и строительству нового корпуса детской краевой больницы», – заявил глава Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова также напомнила, что регион начинает реализацию программы по модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках ее проведения планируется отремонтировать 25 поликлиник и 11 участковых больницы. Замглавы региона отметила, что это очень своевременная программа, учитывая, что многим медучреждениям уже больше 50 лет.

«Самое главное – к 2025 году планируем привлечь по программе 2500 врачей и около 4 тысяч средних медработников за счет предоставления служебного жилья, компенсации за съемное жилье», – добавила госпожа Минькова.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года началось проектирование радиологического корпуса медкластера, который будет расположен в поселке Знаменском под Краснодаром. Госконтракт на подготовку проектной документации по радиологическому центру на 275 коек уже заключен. На территории в 19,8 тыс. кв. м планируется построить два отделения радиологии и еще два - радиогинекологии, отделение амбулаторной радиологии, радионуклидной терапии.

Строительство медицинского кластера в поселке Знаменском планируется закончить к 2024 году. Кластер будет состоять из онкологического центра с радиологическим центром, больницы скорой медицинской помощи, перинатального центра, детской и взрослой инфекционных больниц.

Алексей Белянин