МУЭТ Уфы признан банкротом

Арбитражный суд Башкирии завершил внешнее управление в МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) и признал предприятие банкротом. Открыто конкурсное производство сроком на полгода. Заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства назначено на 21 июня 2021 года.

16 декабря собрание комитета кредитов предприятия приняло решение перейти к конкурсному производству при сохранении производственной деятельности МУЭТ. Общая сумма требований кредиторов, включенная в реестр, составляет 345,3 млн руб. Процедура наблюдения на предприятии была введена в июле 2017 года по заявлению охранного предприятия «Тополь-М», а спустя год — внешнее управление.

Признавая МУЭТ банкротом, суд отметил, что доказательств, подтверждающих возможность восстановления его платежеспособности, в деле не представлено. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на члена ассоциации СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» Илью Павликова, который был внешним управляющим МУЭТ. Окончательное решение не принято, поскольку один из кредиторов — АО «БМ-банк» — не согласился с его кандидатурой и обжаловал соответствующее решение собрания кредиторов. 20 января суд должен окончательно утвердить конкурсного управляющего.

Влада Шипилова