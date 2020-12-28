Министр экологии Крыма опроверг задержание своего заместителя

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев опроверг информацию о том, что сотрудники ФСБ задержали его заместителя Сергея Компанейцева по подозрению в вымогательстве. Он сообщил, что никаких запросов в министерство не поступало.

«Единственное, что я могу сказать, по состоянию на сегодняшнее утро все сотрудники находятся на рабочих местах, в том числе и заместитель, который в течение дня фигурировал в различных информационных сообщениях»,— сказал господин Нараев «РИА Новости».

По данным источников “Ъ”, господина Компанейцева задержали вместе с сотрудником местного управления УФСБ Антоном Калиниченко. Источники сообщили, что задержанные препятствовали деятельности предприятий и коммерсантов и требовали крупных отступных, кроме того, они способствовали организации браконьерства на территории государственных охотничьих угодий.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бывшие крымские силовики застряли в заповедниках».