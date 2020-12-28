Умер гендиректор «Челиндбанка» Михаил Братишкин

На 97 году жизни скончался известный финансист, генеральный директор ПАО «Челиндбанк» Михаил Братишкин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Михаил Братишкин был легендарным деятелем банковского бизнеса не только Челябинской области, но и всего Урала. С 1964 года его судьба была неразрывно связана с Челябинском. С 1990 года и до самой кончины Михаил Иванович возглавлял ПАО “Челиндбанк”, который входит в число крупнейших банков Уральского региона. Уход Михаила Ивановича Братишкина – огромная утрата для Челябинской области и банковско-финансовой сферы всей страны. Братишкин сыграл огромную роль в становлении и развитии частного банковского дела в стране, был одним из наиболее уважаемых и авторитетных представителей банковского сообщества»,– говорится в сообщении.