Сегодня исполняется 67 лет министру транспорта Виталию Савельеву

Его поздравляет помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин:

— Уважаемый Виталий Геннадьевич! Примите самые искренние поздравления с днем рождения. Желаю, чтобы Ваш профессионализм, стратегическое мышление и творческий потенциал и впредь сопутствовали вашей деятельности и реализации задуманных проектов, а трудовой путь от инженера до министра и дальше был отмечен делами на благо России. Приглашаю Вас найти время в плотном графике мероприятий, чтобы сыграть в паре с нашими друзьями в настольный теннис! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Сергей Ситников Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 58 лет губернатору Костромской области Сергею Ситникову

Его поздравляет депутат Госдумы РФ Игорь Игошин:

— Уважаемый Сергей Константинович! Рад поздравить Вас со страниц авторитетной газеты с Днем рождения!

Костромская область, которую Вы возглавляете почти девять лет,— это не только богатое историческое и культурное наследие России, но и современные проекты в сельском хозяйстве, промышленности, социальной инфраструктуре. Вы всегда с народом, решаете насущные проблемы людей. Поэтому костромичи доверяют Вам. Главное для Вас — планы развития региона, качество жизни земляков. Уверен, что благодаря Вашим опыту и энергии Костромская область успешно преодолеет последствия «коронакризиса» и продолжит поступательное движение вперед! Желаю Вам семейного благополучия, успехов и крепкого здоровья.

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