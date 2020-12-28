38,2 процента составило снижение чистого финансового результата компаний в январе—октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщил Росстат. Показатель, характеризующий прибыль до налогообложения (без малого бизнеса, финансового и госсектора), в обработке снизился на 36,4%, в добыче — на 34,3%, в торговле — на 53,4%, в электроэнергетике и ЖКХ — на 47,5%, в сфере транспорта и хранения — на 58,5%. Увеличилась прибыль в сельском хозяйстве на 60,1%, в строительстве — на 54,2%, в сфере связи — на 4,6%. В январе—октябре 2020 года, по предварительным данным, доля убыточных организаций в годовом выражении выросла на 3,3 процентного пункта — до 32,1%.