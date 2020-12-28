Жилищный полис готовят к реанимации

Минфин пытается реанимировать закон о защите жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, который вступил в силу больше года назад, но так и не применяется на практике. Министерство предлагает снизить минимальную долю участия регионов в покрытии ущерба по таким страховкам с 5% до всего 0,1%. Страховщики в реанимацию закона верят слабо — несмотря на то что недавно правительство ужесточило подход к предоставлению гражданам нового жилья взамен утраченного от ЧС в случае, если оно не было застраховано.

Минфин подготовил проект приказа о внесении изменений в методику разработки программ страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Методика разработана по закону, который вступил в силу в августе 2019 года. По нему регионы должны создать собственные программы страхования жилья. В таких программах предполагается разделение затрат по выплате ущерба жилью между региональными бюджетами и страховщиками в пропорциях от 5% до 70% (местные власти) и 30–95% (компании).

Поскольку за год не было разработано ни одной программы, Минфин предложил снизить для регионов нижнюю границу участия в покрытии убытков с 5% до 0,1%.

В пояснительной записке к проекту указано, что это должно стать стимулом для появления программ в условиях существующего или ожидаемого дефицита бюджетов большинства субъектов.

Во Всероссийском союзе страховщиков поддерживают инициативу и не возражают против перспектив для компаний возмещать до 99,9% ущерба. «В связи с коронавирусом нагрузка на региональные бюджеты существенно выросла. В таких условиях ликвидация последствий ЧС может оказаться серьезно затруднена. Чтобы помочь региональным властям переложить возмещение ущерба от ЧС на институт, который делает это профессионально — на страховщиков, и облегчить участие в программах страхования, было предложено снизить участие регионального бюджета в выплатах до символического значения»,— пояснили “Ъ” в союзе.

По словам источника “Ъ” на рынке, ранее Минфин разослал в регионы письма с просьбой объяснить отсутствие программ страхования по закону.

«Вероятно, полученные ответы о дефиците средств и стали основанием для изменения методики», — говорит собеседник “Ъ”. Впрочем, недавнее поражение страховщиков в битве за московскую программу страхования жилья, в ходе которой компании предлагали столичным властям взять на себя 100% убытка в обмен на сохранение страховой строчки в платежке за коммунальные услуги, свидетельствует о том, что полное покрытие убытков страховщиками не гарантия появления региональных программ. Поэтому на рынке считают нынешнюю попытку Минфина реанимировать закон малоперспективной.

«Это хорошо, что Минфин не перестает думать над тем, как внедрить масштабное страхование недвижимости в стране,— говорит замглавы "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.— Но пока не будет мотивации для страхователей в этом законе, то есть когда государство будет выделять гражданам жилье на правах собственности взамен утраченного от ЧС, до тех пор работать он не будет». По его словам, надо дорабатывать всю цепочку мотивации по закону — от KPI губернаторов до предоставления пострадавшим жилья на правах соцнайма.

Пока же власти существенно сократили возможности граждан воспользоваться патерналистским подходом.

Как уже писал “Ъ”, согласно постановлению правительства, пострадавшие в случае ЧС могут рассчитывать на минимальную площадь жилья по соцнорме в случае отсутствия страхования: 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м на семью из двух человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, «но не более общей площади утраченного жилого помещения» (см. “Ъ” от 23 сентября).

Но и эта мера не ускоряет разработку программ. «Самые проблемные с точки ЧС территории — Иркутская область и Хабаровский край не спешат готовить программы. Есть некие предложения по программам в Забайкальском крае, подвижки у Ростовской области и наметки в Краснодарском крае»,— говорит собеседник “Ъ”. Возможно, именно под них Минфин сейчас и решил доработать норму о покрытии убытков.

Татьяна Гришина