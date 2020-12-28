Студент заработал на питании

Как стало известно “Ъ”, полиция Омской области завершает расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве Андрея Андриянова — руководителя Российского союза студенческих организаций (РССО), в прошлом доверенного лица Владимира Путина на выборах президента РФ. По версии следствия, при проведении двух всероссийских молодежных мероприятий в Омском госуниверситете имени Достоевского (ОмГУ) их организатор Андриянов пятикратно завысил стоимость питания и проживания гостей, похитив таким образом почти 2 млн руб. Сам главный студент России утверждает, что участники остались «очень довольны» оказанным приемом и даже благодарили его в соцсетях.

Как следует из обвинительного заключения, осенью 2018 года администрация ОмГУ, получив солидный денежный грант от Федерального агентства по делам молодежи, решила потратить его на проведение двух массовых мероприятий всероссийского масштаба — Съезда студенческих и молодежных научных объединений и Студенческого форума «Современные кадры высокотехнологичных отраслей России». Их подготовку поручили открытому при университете некоммерческому партнерству «Организация по развитию связей с выпускниками ОмГУ» под руководством Ивана Шепелева, а тот привлек к участию своего московского приятеля Андрея Андриянова. Благодаря сговору двух общественных деятелей, как полагает омская полиция, условия электронного аукциона на право проведения мероприятий были сформулированы так, чтобы победу в нем одержал именно РССО, в котором исполнительный директор Андриянов был «единоличным исполнительным органом».

На проведение съезда, который должен был длиться четверо суток, лидер российского студенчества запросил у ОмГУ 2 млн 118 тыс. руб.

За эту цену он пообещал обеспечить 227 участников горячими обедами и ужинами, а в перерывах между приемами пищи предоставлять им кофе-брейк. Для сотни приглашенных гостей из регионов организатор гарантировал проживание в «комфортабельных одноместных либо двухместных номерах с завтраками». Кроме того, в контракт вошли услуги трансфера на три 45-местных автобуса бизнес-класса, минивэн для руководства и так называемые «раздаточные материалы» — футболки-поло с логотипами, флешки, ручки, блокноты, папки, бейджики и прочее для всех участников. Наконец, подрядчик пообещал организовать работу штаба мероприятия, а после его окончания за свой счет выпустить «Сборник выступлений участников» в количестве 1500 экземпляров и «Экспертно-аналитический доклад по итогам съезда». Последнее произведение, согласно заключенному контракту, исполнитель обязался еще и разослать во все российские вузы.

Аналогичный контракт на проведение форума оказался чуть скромнее. Заказчик сократил количество «обедающих» гостей до 220 человек и отказался от массовой рассылки итогов форума по регионам. Кроме того, господина Андриянова попросили умерить аппетиты в таких позициях сметы, как «организация работы штаба» и «общее администрирование проекта», за которые тот изначально запросил 175 тыс. руб. В итоге форум обошелся университету в 1 млн 844 тыс. руб.

В ноябре 2018 года оба мероприятия были проведены на высшем, как утверждал их организатор, уровне. «Все их участники остались очень довольны, о чем оставили многочисленные отзывы в соцсетях и на профильных сайтах в интернете, в том числе на сайте ОмГУ»,— заявил господин Андриянов. Однако проведенная следственным управлением УМВД России по Омской области проверка пришла к другому выводу.

По данным полицейских, университет сэкономил средства на второстепенных позициях сметы, но серьезно прогорел при этом на основных — питании, проживании и трансфере участников.

На оказание трех этих услуг форуму и съезду Андрей Андриянов, по версии следствия, условно подрядил трех своих московских знакомых — владельцев ИП «Мартынова», ИП «Белов» и гендиректора ООО «Юнивер» Хаяла Тагиева. Всех троих коммерсантов общественник, как считает полиция, «включил в свою преступную группу, не ставя в известность о своих преступных планах». Москвичи, не выходя из своих офисов, перевезли, разместили и накормили участников омских встреч, выписав господину Андриянову счета в общей сложности на 2 млн 408 тыс. руб., которые тот предъявил для отчета в ОмГУ.

На самом деле все гости жили в омском отеле «Шато» на 1-й Северной улице, и аренда номеров в нем обошлась организаторам всего в 335 тыс. руб. Обеды и ужины студентам обеспечила местная столовая «Вкуснофф» за 168 тыс. руб., а перевез гостей и вовсе сам университет на своих автобусах бесплатно. Сопоставив эти цифры, следствие пришло к выводу о том, что разницу в 1 млн 905 тыс. руб., составившую около половины от общей стоимости двух контрактов, организатор мероприятий Андриянов похитил мошенническим путем в составе группы лиц с использованием своего служебного положения.

Фигуранта уголовного дела полицейские задержали в московском офисе «Мои документы» на Ленинских Горах, где он пытался оформить водительское удостоверение, и самолетом доставили в Омск. Там старший следователь по особо важным делам областного УМВД Виктор Панкратов предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Добиваться судебного ареста предполагаемого мошенника следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.

Сам Андрей Андриянов вину не признает.

«Настоящая правда заключается в том, что я, как и всю свою жизнь до этого, ответственно подошел к организации молодежного мероприятия»,— заявил он. Обвиняемый утверждает, что выполнил все взятые на себя обязательства по договорам, не получив при этом никакого дохода, поскольку вся его работа «является общественной деятельностью и осуществляется на безвозмездной основе». По его словам, все полученные РССО деньги были перечислены поставщикам услуг, а на счету организации осталась лишь «небольшая сумма для уплаты налогов». По мнению господина Андриянова, следствие заинтересовалось его контрактами с ОмГУ после получения жалобы одного из хозяйственных руководителей университета. Этот человек, как утверждает обвиняемый, недавно потерял свою должность в результате сокращения и решил отомстить бывшим коллегам с помощью полиции. В УМВД по Омской области “Ъ” не смогли оперативно прокомментировать расследуемое уголовное дело. Воздержалась от комментариев и адвокат обвиняемого Алла Печурина.

Отметим, что вся жизнь Андрея Андриянова неразрывно связана с Московским госуниверситетом (МГУ) имени Ломоносова. Еще школьником он был зачислен в класс углубленного изучения химии школы-интерната при МГУ под названием специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) имени Колмогорова. Отучившись в этой школе, а затем на химическом факультете МГУ, молодой человек продолжил работу в вузе, совмещая должности аспиранта кафедры химии, воспитателя в СУНЦ и председателя студенческого совета университета.

В 2011 году он был избран доверенным лицом тогда еще кандидата в президенты России Владимира Путина, после чего забросил свою научно-воспитательную деятельность, полностью сконцентрировавшись на общественно-политической. В мае того же года господин Андриянов стал соучредителем и членом Федерального координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ). Тогда же создал всероссийскую общественную организацию РССО, зарегистрированную в главном корпусе МГУ на Ленинских Горах, и возглавил таким образом студенчество уже на федеральном уровне. Интересно, что после продвижения по общественной линии резко пошла вверх и административная карьера Андрея Андриянова: бывшему воспитателю доверили должность директора всего СУНЦ.

Взлет, впрочем, оказался недолгим. Уже через год молодому человеку пришлось покинуть координационный совет ОНФ и оставить директорскую должность. На его отстранении настояли сами воспитанники, публично возмутившиеся тем, что «кузницу кадров МГУ», административно приравненную к факультету, возглавил человек, не имеющий ученой степени. В итоге господину Андриянову пришлось возвращаться на химфак на должность техника 1-й категории. При этом общественный пост главного студента России 39-летнему химику до сих пор удается сохранять за собой.

Сергей Машкин