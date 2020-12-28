Рождественское торможение «Ливерпуля»

Еврофутбол



Действующий победитель Английской премьер-лиги «Ливерпуль», занимающий первое место в турнирной таблице нынешнего чемпионата, впервые в нынешнем турнире потерял очки на своем поле. В матче 15-го тура он дома не справился с одним из аутсайдеров турнира — «Вест-Бромвичем», сыграв вничью 1:1. Таким образом, по итогам 15-го тура преимущество лидера над ближайшим преследователем сократилось до трех очков, причем на второе место вышел другой ливерпульский клуб — «Эвертон».

Одной из самых своеобразных особенностей английского футбола является традиция проведения матчей сразу после Рождества, в так называемый Boxing Day. Более того, вслед за туром, который попадает на этот день, в очень плотном графике играются еще два или три тура. Вот и сейчас с 26 декабря по 4 января в Английской премьер-лиге состоятся 30 матчей. Эта отличительная черта позволяет чемпионату Англии, по сути, стать на какое-то время едва ли не единственным генератором мировых футбольных новостей, поскольку остальные европейские лиги в конце декабря уходят на небольшие каникулы.

При наличии крайне жесткого игрового режима, предъявляющего особые требования даже к физически хорошо подготовленным футболистам, важно получить удачное расписание. С этой точки зрения казалось, что нынешнему лидеру — «Ливерпулю» — повезло. Ему с 15-го по 17-й тур достались один из аутсайдеров — «Вест-Бромвич», находящийся во второй половине турнирной таблицы «Ньюкасл», а также классический середняк «Саутгемптон». Тем временем «Манчестер Юнайтед», входящий в группу преследования чемпиона, в субботу разошелся боевой ничьей с «Лестером», еще недавно шедшим вторым, а в первый день нового года сыграет с «Астон Виллой», которая по потерянным очкам всего три балла уступает «Ливерпулю».

Именно «Астон Вилла», кстати, в четвертом туре нанесла команде Юргена Клоппа сенсационное поражение — 7:2. После того конфуза «Ливерпуль» еще пару раз терял очки в ничейных матчах с не самыми серьезными соперниками, однако столь явных провалов все же не допускал. А дома вообще выглядел практически безупречно, выиграв на Anfield все семь матчей. В свою очередь, «Вест-Бромвич» на данный момент одержал лишь одну победу. То есть результат этой встречи вроде бы был предрешен заранее, тем более что в первом тайме хозяева, владевшие мячом 82% игрового времени, довольно быстро открыли счет. Это сделал Садио Мане, который чуть чаще других представлял угрозу воротам гостей и после передачи Жоэля Матипа воспользовался грубой ошибкой их центральных защитников.

Однако самое интересное было впереди. После перерыва «Ливерпуль» сначала усилил давление, но удвоить свое преимущество так и не сумел. Более того, не совладавший с нервами Юрген Клопп за слишком агрессивную критику судьи получил желтую карточку. А «Вест-Бромвич» не только удачно отбивался, но и опасно контратаковал. Сначала хороший шанс упустил Карлан Ахирни-Грант, который неожиданно выбежал один на один с вратарем Алиссоном. А на 82-й минуте Олувасемилого Аджайи после розыгрыша углового выиграл верховую борьбу и нанес очень неудобный для бразильского вратаря «Ливерпуля» удар головой, в результате чего мяч от штанги и ноги самого Алиссона запрыгнул в ворота. За оставшееся время единственный реальный шанс хозяев упустил Роберту Фирмину. Хозяевам в то мгновение не хватило совсем чуть-чуть, но вратарь гостей Сэм Джонстон кончиком среднего пальца отвел угрозу. И матч, ко всеобщему удивлению, так и завершился вничью — 1:1.

Тем временем на второе место вышел «Эвертон», который очень хорошо начал нынешний чемпионат, а в субботу на выезде справился с «Шеффилд Юнайтед» и обогнал «Лестер» с «Манчестер Юнайтед». Таким образом, на данный момент в турнирной таблице оказались впереди две команды из одного города. Точно так же в предыдущий раз было после шестого тура. Правда, уже сегодня «Эвертону» предстоит очень тяжелая встреча с «Манчестер Сити», поэтому положение в группе преследования «Ливерпуля», опережающего конкурентов совсем ненамного, может сильно измениться.

Евгений Федяков