«Гарантируем стабильный рост дохода учителей»

Министерство просвещения ответило на вопрос «Огонька»: «Каких перемен следует ожидать в системе оплаты труда учителей?»

Министерство просвещения РФ нацелено на детальную проработку требований к отраслевой системе оплаты труда педагогических работников и совершенствованию ее ключевых механизмов и проведет масштабную межведомственную работу, подключив к этому процессу экспертов из Общероссийского профсоюза работников образования, Минтруда, Минфина. Цель — повысить прозрачность всех выплат. Каждый педагог в стране должен четко понимать не только уровень своего трудового дохода, но и его структуру, какие выплаты и за что он получает. Подход будет опираться на укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависим во многом от решений начальства на местах. Особое внимание будет уделено недопустимости определения ставки (оклада), не превышающей МРОТ.