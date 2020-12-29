Труба обмелела

Коронавирус и сокращения добычи в рамках ОПЕК+ обвалили грузооборот «Транснефти» по итогам 2020 года на 10%, а объем ее капвложений — на 20%. Государство, которое может получить существенно меньше дивидендов на фоне более слабых финансовых результатов, не намерено, однако, увеличивать выше уровня потребительской инфляции тарифы монополии, хотя они, по оценке KPMG, вдвое ниже, чем у других глобальных трубопроводных компаний.

Как стало известно “Ъ”, «Транснефть» может подать в суд на нескольких потребителей ее услуг из-за невыполнения ими условий контрактов по объемам сдачи нефти в систему. Речь идет о нефтепроводах Заполярье—Пурпе (прогноз прокачки на 2020 год — 9,4 млн тонн нефти при мощности 16 млн тонн в год) и Куюмба—Тайшет (4,3 млн тонн, что вдвое ниже пропускной способности трубы), заполняемость которых оказалась под вопросом еще до завершения их строительства. Нефтепроводы строились для сдачи нефти с конкретных месторождений, и изначально нефтяники («Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ) заявляли более существенный объем, который постепенно корректировался в сторону снижения. Оба маршрута были запущены в 2017 году, но до сих пор не вышли на проектную мощность.

Текущее сокращение поставок в оба нефтепровода со стороны нефтяников связано со вступившими в действие с мая условиями сделки ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка. В частности, оно предполагает рекордное в истории снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на фоне резкого падения цен на сырье. При этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета — 11 млн баррелей в сутки, в рамках которых каждая из стран потеряла около 2,4 млн баррелей в сутки национальной добычи. С августа сокращение составило 7,7 млн баррелей в сутки. С Нового года страны—участницы соглашения рассчитывают продолжить восстановление добычи, ежемесячно пересматривая квоты, но не более чем на 0,5 млн баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 4 января 2021 года.

Подобные меры, по расчетам Минэнерго, приведут к падению добычи нефти в России на 8,4% в 2020 году, что означает и снижение прокачки «Транснефти» (прогноз — падение на 10% по итогам года). А по некоторым направлениям, например по нефтепроводу Куюмба—Тайшет, падение, по прогнозам компании, окажется еще сильнее — на 12%, до 4,3 млн тонн. За девять месяцев 2020 года транспортировка нефти по системе «Транснефти» упала на 7,5%, до 334,8 млн тонн.

Сокращение объемов нефти отразится и на финансовых результатах «Транснефти». По итогам января—сентября чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 30,4%, до 109,7 млрд руб., выручка — на 9,6%, до 716,4 млрд руб., EBITDA — на 9,2%, до 341,9 млрд руб. Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, сократилась за отчетный период на 2%, до 110 млрд руб. Как поясняла монополия в своем отчете, помимо ограничений, связанных с ОПЕК+, негативно на ее показатели повлияли «значительные потрясения на мировом рынке, вызванные вспышкой коронавируса».

Сложившаяся ситуация повлияла на котировки «Транснефти», которые в 2020 году снизились на середину декабря на 18,2%. В то же время такое падение оказалось значительно менее драматичным, чем у нефтегазового сектора в целом (индекс РТС нефти и газа сократился на 32,5%), акции другой российской монополии — «Газпрома» — с начала года снизились на 27,6%.

С учетом всех негативных факторов «Транснефть» вынуждена сокращать инвестиции — на 20% в 2020 году. Основная причина такого решения, как поясняют в компании, в том, что правительство, несмотря на падение прокачки и доходов, не согласилось на рассрочку выплаты дивидендов за 2019 год, как предлагала монополия. «Транснефть» хотела выплатить около половины сразу, а остальную часть — в течение трех лет. Но по решению правительства должна была единовременно заплатить 84,2 млрд руб. (около 53% от нормализованной чистой прибыли по МСФО за 2019 год). Основная часть вложений с учетом завершения крупнейших проектов должна была пойти на техническое перевооружение и реконструкцию (в целом — около 237 млрд руб.). Инвестпрограмма 2021 года будет сокращена на 12% (планировалось, что 2,5 млрд руб. будет направлено на новые проекты, а еще 235 млрд руб. — на модернизацию системы).

Несмотря на это, государство не собирается пересматривать тарифы «Транснефти». В начале ноября правление Федеральной антимонопольной службы утвердило их рост на уровне на 3,6%, что соответствует принятому принципу индексации «инфляция минус 0,1%». Хотя такой уровень, по оценке KPMG, существенно ниже, чем у аналогичных зарубежных компаний. Так, средневзвешенный тариф «Транснефти», рассчитанный на 100 ткм грузооборота нефти, по-прежнему остается одним из самых низких среди предприятий, занимающихся транспортировкой нефти по трубе. В 2018–2019 годах ставки на прокачку у российской монополии были более чем вдвое ниже, чем у сопоставимых компаний (в 2019 году — $0,87 на тонну на 100 км против медианы $2,13). Аналогичная ситуация складывается и сфере транспортировки нефтепродуктов ($2,12 против $3,16 на тонну на 100 км). Величина удельных операционных расходов «Транснефти» на транспортировку нефти в 2019 году была в 3,2 раза ниже медианного значения: $0,31 на тонну на 100 км против медианы $1,01, по нефтепродуктам — в два раза ниже: $0,81 против $1,61.

Показатель удельной аварийности при транспортировке по магистральным трубопроводам «Транснефти» в 2019 году был в 17 раз ниже медианного значения среди сопоставимых компаний (0,06 против 1,05). Значение показателя объема разлива к протяженности трубопроводов в несколько тысяч раз ниже (0,0003 против 5,43). При этом, отмечается в отчете, коэффициент износа основных фондов российской монополии в 2019 году (41%) находился ниже уровня медианного значения (46%). В KPMG поясняли, что, судя по небольшому росту показателя износа, «Транснефть» направляет на реконструкцию, а также новое строительство «необходимый объем средств».

Но, как отмечает один из собеседников “Ъ” на рынке, запланированное сокращение инвестпрограммы монополии в 2020–2021 годах приведет к замедлению программы модернизации. Эксперты отмечают, что положение «Транснефти» остается стабильным, но из-за падения доходов объем ее дивидендов по итогам 2020 года окажется ниже, чем удалось получить за 2019-й. Они оптимистично оценивают перспективы 2021-го, отмечая, что повышение квот в рамках ОПЕК+ будет положительно сказываться и на результатах «Транснефти».

Ирина Салова